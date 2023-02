Caldo anomalo su Scandinavia e Baltico: anomalie di 10-12°C al Nord Europa | DATI 

MeteoWeb

L’anticiclone domina su gran parte dell’Europa, portando un caldo anomalo in Scandinavia e Baltico. In queste zone, le temperature sono salite fino a 10-12°C sopra la media. In Norvegia, oggi sono stati raggiunti picchi di +12°C, anche nella capitale Oslo. Sono stati registrati +12°C anche a Sande-Galleberg, Melsomvik e sull’isola di Jomfruland; +11°C a Sarpsborg, Gülsvik, Come, Lyngor, Rygge, Asker. Molte altre località nel sud del Paese hanno raggiunto i +9-10°C.

Massime di +10°C sono state registrate anche in Svezia e Danimarca: spiccano i +10°C di Copenaghen e Malmo e i +8°C di Stoccolma. Caldo anomalo anche in Finlandia, dove sono stati raggiunti picchi di +9°C, come a Piikkio e Bagaskar, +8°C nella capitale Helsinki, Turku e Solo. Molte località hanno raggiunto i +7°C nel sud del Paese.

Il caldo ha interessato anche i Paesi che si affacciano sul Baltico. In Estonia, raggiunti picchi di +8°C, con +7°C nella capitale Tallin; in Lettonia e Lituania, picchi di +6°C, come nella capitale lettone Riga.