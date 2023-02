Caldo record nel Mediterraneo orientale e in Russia: +32°C in Israele | DATI 

MeteoWeb

Caldo record nel Mediterraneo orientale e in Russia oggi, lunedì 27 febbraio. Raggiunti picchi di oltre +27°C in Turchia, Grecia (a Creta, nello specifico) e Cipro. Sulla terraferma della Grecia, registrati diffusi valori di +20-22°C. In Turchia, spiccano i +26°C raggiunti ad Adana, tra le località più colpite dal terremoto, ma anche ad Altınordu e Osmaniye. Moltissime località hanno registrato temperature di +23-25°C. E domani farà ancora più caldo. Nel sud-est della Turchia, le temperature potrebbero avvicinarsi ai +30°C nella provincia di Adana.

Clamorosi i +32°C raggiunti in Israele, più precisamente all’aeroporto di Eilat. +26°C all’aeroporto di Rosh Pina, +25°C a Beer Sheva e +23°C a Gerusalemme.

Temperature eccezionali anche nel sud della Russia, vicino al confine con la Georgia, dove sono caduti diversi record di temperatura massima per febbraio. I principali record sono stati: +23,1°C a Krasnodar, +21,7°C a Tichorezk e +21,4°C Primorsko Achtarsk.