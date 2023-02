Ondata di caldo senza precedenti in Argentina e Uruguay: superati i +40°C, record stravolti | DATI

MeteoWeb

Il Sud America sta vivendo un’estate caldissima, che sta determinando la più grande emergenza incendi nella storia del Cile. Negli ultimi giorni, un’ondata di caldo senza precedenti nella storia ha colpito anche Argentina e Uruguay, dove ieri – 12 febbraio 2023 – sono stati battuti moltissimi record storici.

In Argentina, per molte località è stato il giorno di febbraio più caldo di sempre: hanno battuto il loro record mensile Pehuajo con +40,6°C, Dolores con +40,3°C, Parana con +39,9°C, Ezeiza con +39,6°C, La Plata, El Palomar, Las Flores e Villa Gessell con +39,5°C, Punta Indio con +39,2°C. Record di temperatura minima più alta di sempre a febbraio anche per la Capitale Buenos Aires che non è scesa per tutte le 24 ore sotto i +28,5°C.

Temperature senza precedenti anche in Uruguay, con +40,4°C all’Aeroporto di Montevideo/Carrasco (che ha sfiorato anche il record di caldo assoluto registrato poche settimane fa, con +41,0°C a gennaio!), sempre +40,4°C a Durazno e ancora +40,1°C a Florida, +39,8°C a San Josè e +39,7°C a Mercedes.