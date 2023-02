Cambiamenti climatici: uno studio per mappare le foreste in Africa

MeteoWeb

Un metodo per mappare i singoli alberi in Ruanda utilizzando immagini satellitari e deep learning è presentato in un articolo pubblicato su Nature Climate Change. I risultati mostrano che gli alberi al di fuori delle foreste costituiscono quasi la metà dello stock nazionale di carbonio in Ruanda e sottolineano che un monitoraggio migliore e più completo degli alberi in Africa è fondamentale per adempiere agli impegni climatici.

L’importanza delle foreste

Gli alberi sono importanti per mitigare i cambiamenti climatici. L’articolo 5 dell’accordo di Parigi impone ai paesi di ridurre la deforestazione, migliorare i pozzi di assorbimento del carbonio e conservare le foreste. Molti paesi africani, tra cui il Ruanda, valutano, quantificano e monitorano regolarmente gli alberi forestali utilizzando inventari sul campo. Tuttavia, questi metodi sono laboriosi e non riescono a mappare i singoli alberi che crescono al di fuori delle foreste, come nella savana, nei boschi o negli agroecosistemi frammentati. Le stime dei benefici del carbonio sono quindi spesso incomplete, con conseguente gestione inadeguata delle risorse naturali.

Come si presenta l’ecosistema del Ruanda?

Maurice Mugabowindekwe, Martin Brandt e altri studiosi hanno utilizzato immagini aeree e deep learning per mappare le dimensioni e lo stock di carbonio dei singoli alberi sovrastanti (alberi che sovrastano la chioma circostante) negli ecosistemi del Ruanda. Quasi il 90% degli alberi mappati cresce in terreni agricoli, savane e piantagioni, rappresentando quasi la metà degli stock nazionali di carbonio fuori terra. Le foreste naturali rappresentano solo l’11% del numero di alberi, ma il 51% degli stock di carbonio, suggerendo che la conservazione, la rigenerazione e la gestione sostenibile delle foreste naturali sono più efficaci nel mitigare il cambiamento climatico rispetto alle piantagioni di alberi per la produzione di legname.

Uno studio applicabile ad altri paesi

Gli studiosi hanno inoltre dichiarato che il loro metodo di rilevamento e misurazione degli alberi potrebbe essere applicato anche ad altri paesi in Africa, consentendo di rendere più accurati i rapporti sull’inventario degli alberi e del carbonio al fine di sostenere gli impegni climatici dei paesi.