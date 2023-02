Cambiamenti climatici: rischio di destabilizzazione dell’assorbimento del carbonio globale

MeteoWeb

L’assorbimento netto globale di carbonio da parte del suolo o la produzione netta di biomi (NBP) sono aumentati negli ultimi decenni.

Se la sua variabilità temporale e l’autocorrelazione siano cambiate in questo periodo rimane, tuttavia, ancora da stabilire, anche se un aumento di entrambi potrebbe indicare un maggiore potenziale di destabilizzazione del bacino di assorbimento del carbonio.

Produzione netta di biomi (NBP)

I ricercatori hanno indagato le tendenze e i controlli dell’assorbimento netto di carbonio terrestre, la sua variabilità temporale e l’autocorrelazione dal 1981 al 2018 utilizzando due modelli di inversione atmosferica: l’ampiezza del ciclo stagionale della concentrazione di CO 2 atmosferica, derivata da nove stazioni di monitoraggio distribuite nell’Oceano Pacifico e modelli dinamici di vegetazione globale.

Gli studi hanno riscontrato che l’NBP annuale e la sua variabilità inter decadale sono aumentati, mentre l’autocorrelazione temporale è diminuita. E’ stata osservata una separazione di regioni caratterizzate da una NBP sempre più variabile, associata a regioni calde e a temperature

sempre più variabili, tendenze positive più basse e più deboli dell’NBP

e regioni in cui la NBP è diventata più forte e meno variabile.

La ricchezza di specie vegetali ha presentato una relazione spaziale parabolica concava con l’NBP e la sua variabilità a scala globale.

Mentre la deposizione di azoto ha generalmente aumentato l’NBP. L’aumento della temperatura e la sua crescente variabilità appaiono come i più importanti fattori di diminuzione e della crescente variabilità dell’NBP.

Risultati

I risultati mostrano una crescente variabilità di NBP a livello regionale che può essere attribuita principalmente al cambiamento climatico e che può indicare una destabilizzazione del sistema accoppiato carbonio-clima.

Le retroazioni positive carbonio-clima hanno il potenziale per accelerare e potrebbero compromettere il raggiungimento di obiettivi climatici ambiziosi come quelli fissati dall’Accordo di Parigi.

Gli ecosistemi

Gli ecosistemi terrestri sono fondamentali per il funzionamento del ciclo globale del carbonio (C) e hanno aumentato la loro produttività e l’assorbimento netto di C e negli ultimi decenni hanno aumentato la loro produttività e l’assorbimento netto di C decenni, soprattutto grazie alla fertilizzazione con CO 2 e alla ricrescita delle foreste.

Tuttavia, il cambiamento di destinazione d’uso dei terreni, la limitazione dei nutrienti e l’aumento della siccità e degli incendi stanno limitando questo potenziale. L’identificazione dei processi che potrebbero destabilizzare l’assorbimento netto di C da parte del suolo (o la produzione netta di bioma produzione netta di bioma, NBP) è di fondamentale importanza per la comprensione e la gestione del ciclo globale del C.

Aumento della variabilità di NBP

Pertanto, gli studiosi hanno ipotizzato che le regioni che sperimentano

trend di aumento della variabilità climatica sperimenteranno anche una crescente variabilità nella loro NBP e che l’aumento della variabilità possa indicare che una destabilizzazione dell’assorbimento netto di C da parte del suolo. Questo risultato potrebbe servire come un segnale di allarme precoce per bruschi cambiamenti nelle funzioni di un ecosistema che potrebbero portare a cambiamenti di regime nella biosfera terrestre.

Anche se questi cambiamenti non si verificano su scala globale, l’aumento della variabilità temporale e dell’autocorrelazione in diverse regioni del globo (per esempio, il bacino amazzonico e gli ecosistemi boreali con il permafrost) potrebbe avere un profondo impatto sul bilancio globale del carbonio e un effetto a catena su altre funzioni ecosistemiche.