Quell’antico cambiamento climatico che rese i paesi dell’Equatore così ricchi | FOTO

MeteoWeb

L’antico cambiamento climatico potrebbe aver guidato lo sviluppo di modelli di biodiversità marina planctonica all’Equatore, evidenti ancora oggi. E’ quanto spiegano due articoli pubblicati su Nature di questa settimana. Gli studi, che aiutano a spiegare come la biodiversità marina viene generata e mantenuta per milioni di anni, possono contribuire a prevedere come gli odierni ecosistemi marini risponderanno ai futuri cambiamenti climatici.

La ricchezza delle specie aumenta dai poli ai tropici, ma i meccanismi che guidano questo gradiente di diversità latitudinale sono controversi. Comprendere la distribuzione globale delle specie può aiutarci a prevedere i potenziali impatti del cambiamento climatico sulla biodiversità. Si può inoltre comprendere come possono influenzare i servizi ecosistemici che sono fondamentali per la salute, il sostentamento e il benessere di miliardi di persone.

Gli studi sulle specie marine dell’Equatore

I due studi valutano i cambiamenti nei foraminiferi planctonici, un gruppo di organismi unicellulari senza fuscio che galleggiano nella colonna d’acqua e possono essere conservati come fossili. Adam Woodhouse, Anshuman Swain e colleghi hanno studiato un dataset globale recentemente sviluppato di questi fossili per rivelare che le gamme latitudinali dei foraminiferi planctonici si sono spostate marcatamente verso l’Equatore negli ultimi 8 milioni di anni. Questo è avvenuto in risposta alla formazione delle calotte glaciali polari. Tuttavia, gli intervalli potrebbero spostarsi nuovamente verso i poli in risposta ai cambiamenti climatici in corso.

In un documento separato, Erin Saupe e colleghi combinano una registrazione di fossili planctonici risalenti a 40 milioni di anni fa con modelli paleoclimatici. Le analisi rivelano che il gradiente latitudinale potrebbe essere emerso quando il clima della Terra iniziò a raffreddarsi. Gli autori suggeriscono anche che il gradiente potrebbe essere stato guidato dalla struttura della colonna d’acqua. È probabile che si verifichino tassi di speciazione più elevati a latitudini più basse, dove c’è una maggiore variazione di temperatura in base alla profondità.