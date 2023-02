Cambiamento climatico: la siccità intensifica le disuguaglianze nell’Africa meridionale

MeteoWeb

Si prevede che la siccità causata dai cambiamenti climatici polarizzerà ulteriormente le disuguaglianze idriche urbane nell’Africa meridionale, suggerisce uno studio pubblicato su Nature Climate Change. I risultati si basano su un’analisi dello scenario di future siccità a Maputo, in Mozambico. Diverse regioni tra cui Brasile, California, Cina, Spagna e Africa meridionale hanno sperimentato siccità più gravi a causa del cambiamento climatico antropogenico e sono a rischio di siccità senza precedenti in futuro.

Le crisi idriche

La rapida crescita urbana nel Sud del mondo ha anche esposto le città a un rischio maggiore di stress idrico. Queste ricorrenti crisi idriche sono guidate non solo dal cambiamento climatico, ma anche dal modo in cui la società gestisce l’acqua e risponde alla scarsità d’acqua.

Gli studiosi descrivono uno scenario socio-ambientale dei possibili impatti della siccità a Maputo, in Mozambico, una città in cui alcuni gruppi sociali soffrono significativamente più di altri per la siccità. Gli autori combinano le intuizioni della siccità di Maputo del 2016-2018 e della siccità senza precedenti di Cape Town del 2015-2017 con le risposte della società alle siccità urbane in tutto il mondo, i dati climatici storici e le proiezioni climatiche future.

Lo scenario

Lo scenario prevede una futura siccità a Maputo, che susciterà misure di razionamento dell’acqua, aggravando le disuguaglianze idriche esistenti: le famiglie cronicamente in deficit di acqua saranno probabilmente colpite in modo sproporzionato. Altre conseguenze potrebbero includere oneri sproporzionati per le donne per trovare fonti d’acqua alternative, rischi di malattie trasmesse dall’acqua e insicurezza alimentare. Gli studiosi sostengono che se le risposte alla siccità non tengono conto delle disuguaglianze sistemiche, si rischia di affrontare i sintomi della siccità piuttosto che le cause sociali e strutturali sottostanti, perpetuando così un consumo e una gestione dell’acqua insostenibili e ingiustificati.