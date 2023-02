Pioggia con +6°C alle Lofoten: oggi al Circolo Polare Artico fa più caldo che in Sicilia | FOTO

MeteoWeb

Estremi e bellezze della meteorologia: mentre il Mediterraneo centro-orientale è colpito da una grande ondata di gelo che coinvolge Italia, Grecia e Turchia, nel nord Europa è in corso un’altrettanto significativa anomalia calda che in queste ore ha portato la temperatura a +6°C alle isole Lofoten, nel Circolo Polare Artico, dove piove in modo incessante con forti venti occidentali. In queste ore il clima della Sicilia è decisamente più freddo rispetto alle coste più settentrionali della Norvegia.

Le isole Lofoten

Le isole Lofoten si trovano nelle acque turbolente del Mare di Norvegia, sopra al Circolo Polare Artico. Questo bellissimo insediamento offre dei maestosi paesaggi, fatti di altissime montagne, fiordi profondi, colonie di uccelli marini e lunghissime spiagge. Oggi su Twitter la forte testimonianza: “6°C il 6 di febbraio a 68° latitudine N. Ok la Corrente del Golfo, ma sembra davvero troppo. Le Lofoten sono piccole gemme in ogni clima, anche con la pioggia battente ed il vento potente di oggi, ma è preoccupante.”

Parla l’esperto

A spiegare il fenomeno interviene in risposta Giulio Betti, esperto metereologo e climatologo presso il CNR e il Lamma di Firenze. “C’è un flusso meridionale Atlantico molto forte in atto. Rispetto al passato questi ingressi risultano più frequenti e intensi..