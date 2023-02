Camion bloccati dalla neve, traffico in tilt sulla SS116 nel Messinese

MeteoWeb

Traffico in tilt sulla SS116 Randazzo- Capo d’Orlando, nel Messinese, per alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati dalla neve, all’altezza del km 10,200, a Santa Domenica Vittoria. Le squadre dell’Anas sono in azione con i mezzi spazzaneve e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

