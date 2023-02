Canada: sospese le ricerche dei resti dell'”oggetto volante” abbattuto

MeteoWeb

Il Canada ha annunciato la sospensione delle ricerche dell'”oggetto volante non identificato” intercettato e abbattuto una settimana fa nei cieli della regione di Yukon. Nonostante la zona della ricerca fosse poco abitata e circoscritta, seppure ampia trecento chilometri, la Polizia canadese ha spiegato di non essere riuscita a trovare i resti dell'”oggetto”, a causa delle avverse condizioni del tempo. L’intera area, infatti, è coperta da giorni da una spessa coltre di neve.

L’oggetto, intercettato il 10 febbraio scorso, era stato abbattuto il giorno dopo da un caccia americano F-22 della Norad, l’alleanza di difesa aerea USA-Canada, dopo che il Presidente canadese Justin Trudeau e quello americano Joe Biden avevano autorizzato l’operazione. Nel weekend altri due “oggetti” volanti sono stati intercettati e abbattuti, uno nel nord dell’Alaska e l’altro sopra il Lago Huron, nel Michigan.

Biden ha dichiarato che probabilmente facevano tutti parte di compagnie o organizzazione private e che nessuno di questi era in volo per svolgere compiti di spionaggio. Anche degli altri due “oggetti” non sono stati trovati i resti. Gli Stati Uniti, così come il Canada, hanno dichiarato che probabilmente i detriti non verranno mai più recuperati.