Cane con ‘guanti’ e mascherina sull’autobus: la follia post Covid sembra non finire mai

MeteoWeb

Il cane con la mascherina ci mancava. Credevamo di esserci lasciati dietro le spalle la follia da pandemia che per quasi tre anni ha imperversato nella nostra società, rendendoci più simili a dei primati che a degli Homo Sapiens quali dovremmo essere. E invece ci sbagliavamo. Quella follia non è finita e non accenna a finire.

Arrivano da Reggio Calabria le immagini scattate oggi su un autobus cittadino, pubblicate da StrettoWeb, che mostrano un meraviglioso esemplare di labrador mentre indossa una mascherina. Un dispositivo che, per giunta, è evidentemente inadatto ad una cane, considerando che è pensato per l’anatomia umana e non per quella di un animale. Ma a parte questo, ci si chiede quale possa essere l’utilità per un cane. E non solo della mascherina, ma anche delle scarpine-guanti che il cagnone dagli occhi tristi, come è possibile vedere dalle foto, indossa.

Appena saliti sul mezzo, la padrona ha fatto indossare la mascherina al cane, che fino a poco prima la portava sotto al mento, esattamente come un essere umano, ma con l’unica differenza che per lui è inutile. La donna, tra l’altro, non indossava alcuna mascherina, non essendo più obbligatorie sui mezzi pubblici da tempo. Difficile capire il perché della mascherina imposta al cane, ma gli occhi tristi del labrador sono più esplicativi di qualsiasi, improbabile, spiegazione scientifica e non.