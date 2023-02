La Casa Bianca ironizza sugli “UFO’”: conferenza stampa sull’abbattimento dei nuovi oggetti volanti

MeteoWeb

La Casa Bianca ha tenuto una conferenza stampa, con l’addetto stampa Karine Jean-Pierre affiancata dal membro del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby, per rispondere alle domande dei giornalisti riguardo i numerosi avvistamenti di oggetti volanti non identificati degli ultimi giorni negli USA. La portavoce Jean-Pierre ha ironizzato sulle speculazioni di questi giorni dopo l’abbattimento di tre nuovi oggetti volanti da parte del Pentagono. “Non ci sono indicazioni della presenza di alieni o extraterrestri”, ha detto con un sorriso sul volto e tra le risate di molti giornalisti riuniti. Jean-Pierre ha voluto rassicurare la popolazione statunitense che non vi è alcuna indicazione di vita da altri pianeti in arrivo sulla Terra.

I palloni spia cinesi hanno attraversato “numerosi Paesi”, ha detto Kirby, che afferma di non poter “entrare pubblicamente in molti dettagli”, ma di essere stato in grado di determinare che la Cina ha un programma di palloni ad alta quota collegato all’esercito cinese. Ha detto che l’amministrazione di Donald Trump non l’ha rilevato, ma quella del Presidente Joe Biden sì.

Kirby afferma, inoltre, che gli Stati Uniti e il Canada hanno esaminato più da vicino lo spazio aereo dal momento dell’incursione nello spazio aereo statunitense da parte della Cina. Gli USA hanno modificato i parametri dei radar per individuare meglio gli oggetti volanti a grande altitudine e a bassa velocità, ha detto Kirby, spiegando così come mai negli ultimi giorni il Pentagono abbia rintracciato e abbattuto più oggetti non identificati rispetto al passato. Ha aggiunto che poiché gli Stati Uniti non sono stati in grado di dire con certezza cosa siano gli oggetti, hanno agito con “eccesso di cautela” per proteggere gli interessi del Paese e la sicurezza dei voli. Nel caso di sabato, afferma che gli Stati Uniti hanno agito in consultazione con il governo canadese e il Presidente Biden ha parlato personalmente con il Presidente canadese Trudeau.

Rispondendo alla domanda sul perché gli oggetti sono stati abbattuti se non rappresentano una minaccia militare, Kirby ha detto che c’era un rischio potenziale “molto reale” per il traffico aereo civile, aggiungendo che erano senza equipaggio e incontrollati. Aggiunge che non si può escludere che gli oggetti non stessero guardando i siti militari, e quindi il Presidente Joe Biden ha ordinato ai militari “per eccesso di cautela” di abbatterli. Kirby nega che queste intercettazioni siano dovute a pressioni politiche a seguito dell’incursione del pallone spia cinese. Dice che è stato fatto perché era nel “migliore interesse” del popolo americano, lasciando aperta la porta alla speculazione che fossero palloni di sorveglianza.

Riguardo all’ultimo oggetto abbattuto sul Lago Huron, Kirby afferma che si trova probabilmente in acque molto profonde. Gli oggetti in Canada si trovano allo stesso modo in “un terreno piuttosto remoto”, ha aggiunto, e sono quindi molto difficili da recuperare, date le rigide condizioni invernali in Alaska e nel nord del Canada. Kirby dice che stanno ancora lavorando per recuperare dall’acqua tutto il pallone spia cinese. Parte, non tutto, del carico che è affondato sul fondo dell’Atlantico è stato recuperato. Dice che è a circa 13 metri e le condizioni meteorologiche sono “piuttosto difficili” al largo della costa orientale americana, e i subacquei non sono stati in grado di entrare oggi. Continua dicendo che un recupero completo potrebbe richiedere molto tempo a causa del meteo e delle considerazioni sulla sicurezza.

Kirby afferma che al di fuori di queste operazioni di recupero, il governo degli Stati Uniti sta ancora monitorando attivamente i suoi cieli, consultandosi con gli alleati e condividendo informazioni.

È importante fare una distinzione tra il pallone spia presumibilmente gestito dalla Cina abbattuto quasi due settimane fa e i tre oggetti distrutti durante il fine settimana, afferma John Kirby. Aggiunge anche che il governo degli Stati Uniti sa cosa stava facendo il pallone, dove stava andando e sottolinea quanto fosse più grande, in grado di trasportare tre scuolabus e volare a un’altitudine molto più elevata. Kirby afferma che il pallone cinese era a più di 18.000 metri, ben al di sopra dell’altitudine dell’aviazione commerciale, ma gli altri tre erano a un’altezza molto più pericolosa per i normali aerei commerciali che volavano tra 6.000 e 12.000 metri. Dice anche che il pallone cinese era chiaramente controllato e manovrato, mentre gli altri tre oggetti non avevano sistemi di propulsione e si muovevano con il vento in modo meno prevedibile.

Kirby aggiunge che il primo pallone è stato probabilmente utilizzato per monitorare siti militari sensibili ma che ha fornito informazioni “limitate” alla Cina, ha detto Kirby. “Abbiamo valutato che ad oggi questi palloni abbiano fornito capacità aggiuntive limitate alle altre piattaforme di intelligence della Repubblica popolare cinese utilizzate sugli Stati Uniti. Ma in futuro, se la Cina dovesse continuare a far progredire questa tecnologia, potrebbe sicuramente diventare più preziosa per loro”, ha aggiunto Kirby.

Alla domanda se fosse strano che nessuno avesse rivendicato i tre oggetti, Kirby dice: “siamo in un territorio inesplorato qui, nessun gioco di parole, non lo sappiamo”.

Un giornalista ha chiesto a Kirby se gli Stati Uniti stiano sorvolando la Cina con mezzi di sorveglianza. “Non stiamo facendo volare palloni di sorveglianza sopra la Cina. Non sono a conoscenza di nessun altro velivolo che stiamo facendo volare nello spazio aereo cinese“, ha risposto.