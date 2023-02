La “cascata di fuoco”: non è lava, accade solo una volta l’anno | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un fenomeno naturale raro, una “cascata di fuoco“, ha sbalordito i visitatori dello Yosemite National Park mercoledì sera. L’acqua che scorre dall’Horsetail Fall all’estremità orientale della parete rocciosa di El Capitan ha catturato perfettamente la luce del Sole al tramonto, diventando rossa e brillante, simile a un flusso di fuoco che scorre dalla scogliera.

L’evento si verifica nel parco solo in determinati giorni verso la fine di febbraio, quando il Sole al tramonto illumina la cascata. Il fenomeno dura solo pochi minuti, solo mentre l’angolo di luce è giusto. Le cascate scendono per 640 metri lungo El Capitan e scorrono solo in inverno quando è caduta abbastanza neve e le temperature sono abbastanza calde da consentirne lo scioglimento.

La “cascata di fuoco” è diventato un evento così popolare che i funzionari hanno dovuto limitare il numero di persone che possono entrare nel parco in questo periodo.