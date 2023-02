Chelyabinsk e gli asteroidi invisibili che minacciano la Terra

MeteoWeb

Nessuno ha visto arrivare la meteora di Chelyabinsk, il 15 febbraio 2013, il più grande asteroide a colpire la Terra in oltre un secolo. Subito dopo l’alba in una soleggiata giornata invernale, un asteroide di 20 metri e 10mila tonnellate ha colpito l’atmosfera sopra i monti Urali in Russia a una velocità di oltre 18 km/s.

La roccia spaziale, relativamente piccola, è esplosa nell’atmosfera a un’altitudine di 30 km, rilasciando circa mezzo megatone di energia (equivalente a 35 bombe del tipo sganciato su Hiroshima). Due minuti dopo, l’onda d’urto ha raggiunto il suolo danneggiando migliaia di edifici, rompendo finestre e ferendo circa 1500 persone (a causa delle schegge di vetro).

Gli asteroidi invisibili

“Nascosti nel bagliore del Sole ci sono un numero imprecisato di asteroidi, su percorsi che non conosciamo, molti dei quali potrebbero essere diretti verso la Terra, e noi semplicemente non lo sappiamo,” ha spiegato l’Agenzia Spaziale Europea.

“Asteroidi delle dimensioni della meteora di Chelyabinsk colpiscono la Terra all’incirca ogni 50-100 anni,” ha dichiarato Richard Moissl, Head of Planetary Defence dell’ESA. “Gli infortuni causati da esplosioni aeree o eventi simili potrebbero essere prevenuti se le persone fossero informate su un impatto imminente e sugli effetti previsti. Con preavviso, le autorità locali potrebbero consigliare al pubblico di tenersi ben lontano da finestre e vetri“.

“La prossima missione NEOMIR dell’ESA rileverà asteroidi come quello di Chelyabinsk provenienti dalla stessa regione nel cielo dove si trova il Sole, colmando una lacuna vitale nelle nostre attuali capacità di prevedere e pianificare impatti pericolosi,” ha sottolineato l’esperto.

“Naturalmente, vi è anche il rischio che un asteroide ancora più grande colpisca la Terra dal lato diurno. Un tale scenario è meno probabile, poiché più grande è l’asteroide, meno ce ne sono nel Sistema Solare e più facile è rilevarli. Infatti, quasi tutti gli asteroidi più grandi di 1 km sono già stati scoperti,” ha evidenziato l’ESA.

“Come ci direbbero i dinosauri, se potessero, quando un enorme asteroide colpisce provoca danni inimmaginabili. Fortunatamente, come ha dimostrato l’impatto di DART della NASA e su cui si baserà la missione Hera dell’ESA, possiamo deviare un simile asteroide,” ha proseguito l’Agenzia Spaziale Europea.

La missione NEOMIR

Quindi, come possiamo assicurarci di essere preparati? NEOMIR sarà posizionato nel punto di Lagrange “L1” tra la Terra e il Sole. Senza disturbi dall’atmosfera terrestre, il suo telescopio a infrarossi sarà in grado di individuare asteroidi di 20 metri, e anche più grandi, attualmente in agguato nella zona pervasa dalla luce solare.

“Con un preavviso sufficiente, l’impatto di un asteroide è l’unico disastro naturale che possiamo prevenire,” ha sottolineato l’ESA.

La simulazione 3D in alto dell’esplosione della meteora di Chelyabinsk di Mark Boslough è stata realizzata da Brad Carvey usando il codice CTH sul supercomputer Red Sky dei Sandia National Laboratories. Andrea Carvey ha composto la coda wireframe.