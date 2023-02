Il ciclone Freddy si avvicina al Madagascar: atteso un impatto catastrofico

MeteoWeb

Il feroce ciclone tropicale Freddy si sta avvicinando al Madagascar e gli esperti si attendono impatti potenzialmente letali a metà settimana. Freddy si trova 190km a nord-nordovest di Mayotte, sull’isola di Reunion, con la forza equivalente di un uragano di categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson. Meteo France La Reunion, l’agenzia governativa responsabile del monitoraggio delle tempeste in questa parte dell’Oceano Indiano, ha stimato i venti massimi sostenuti di Freddy a 195km/h, con raffiche fino a 280km/h. La tempesta si muove ad una velocità di circa 31km/h.

L’insolita traiettoria del ciclone Freddy

Freddy ha avuto origine nell’estremo Oceano Indiano orientale, appena a nord-ovest dell’Australia, all’inizio di febbraio. La traiettoria verso ovest che ha seguito è considerata insolita dagli esperti: nessun altro ciclone tropicale osservato in questa parte del mondo ha intrapreso una simile traiettoria attraverso l’Oceano Indiano negli ultimi due decenni, secondo Jason Nicholls, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. “Solo altri due cicloni hanno preso una traiettoria dall’Oceano Indiano orientale al Madagascar, ed erano Hudah e Leone, noto anche come Eline, nel 2000“, ha detto Nicholls.

Atteso un landfall distruttivo in Madagascar

Si prevede che Freddy rimarrà un formidabile ciclone, probabilmente con la forza equivalente di un forte uragano di categoria 3 almeno (venti massimi sostenuti di almeno 178km/ h) mentre raggiunge il Madagascar. Gli esperti di AccuWeather avvertono che ci sarà un rischio significativo per la vita e la proprietà nel Paese a causa dell’impatto diretto. “La traiettoria generale collocherà il landfall di Freddy tra la costa centrale e quella sudorientale del Madagascar”, ha detto Smithmyer. Il ciclone continuerà a insistere sul Paese a metà della settimana, sferzando alcune delle stesse aree che hanno affrontato giorni di piogge e venti distruttivi dal ciclone tropicale Cheneso a gennaio.

Lungo la traiettoria della tempesta possono verificarsi precipitazioni di 100–200mm, aumentando la minaccia di inondazioni improvvise. I danni agli alberi e alle infrastrutture saranno più estesi vicino al punto in cui il centro della tempesta toccherà terra. “Sembra che il peggio degli impatti rimarrà a sud e ad est della capitale Antananarivo, ma potrebbero ancora ricevere 25-50mm di pioggia con raffiche di vento fino a 65km/h“, ha detto Smithmyer.

Freddy sarà il ciclone più forte a minacciare il Madagascar da quando il ciclone Batsirai ha attraversato l’area all’inizio di febbraio 2022. “La scorsa stagione è stata dura per il Paese, con sei tempeste che si sono abbattute nell’arco di appena un mese da gennaio a febbraio”, ha detto Nicholls.

A rischio anche Mauritius e La Reunion

La traiettoria del ciclone potrebbe esporre Mauritius a un rischio maggiore di forti piogge e venti potenzialmente distruttivi rispetto a La Reunion. Tuttavia, le ultime indicazioni continuano a dire che entrambe le isole saranno colpite di striscio dalla tempesta e non riceveranno un impatto diretto. Qualsiasi piccolo spostamento verso sud di Freddy aumenterebbe la minaccia per la vita e la proprietà in queste aree. “Il ciclone Freddy è un ciclone estremamente forte che rappresenta una minaccia diretta” per le isole di Mauritius, Rodrigues e Saint-Brandon, ha affermato il Primo Ministro Pravind Jugnauth. Alle Mauritius, l’aeroporto internazionale sarà chiuso da oggi fino a nuovo avviso.

L’eredità di Freddy potrebbe non limitarsi al Madagascar la prossima settimana. “Freddy probabilmente si sposterà nel Canale del Mozambico, dove continuerà a proseguire gradualmente verso ovest e alla fine si spingerà in Mozambico entro la fine della settimana”, ha detto Smithmyer. Le parti centrali e meridionali del Paese potrebbero essere maggiormente a rischio di affrontare il secondo landfall di Freddy entro la fine della settimana, quando saranno passate quasi tre settimane dalla formazione iniziale della tempesta.

I dati e le previsioni del prodotto “Surface Wave Height” del programma Copernicus mostrano la progressione del ciclone tropicale Freddy verso Madagascar e oltre Mauritius e La Réunion. Sono previste onde alte fino a 6 metri nelle trafficate rotte marittime del Canale del Mozambico.