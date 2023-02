Ciclone Freddy, tragico landfall in Madagascar: venti fino a 180 km/h, morti e gravi danni | FOTO

MeteoWeb

Sono almeno 4 le vittime provocate in Madagascar nelle scorse ore dal ciclone Freddy. Secondo l’Ufficio nazionale per la gestione dei rischi e dei disastri, il ciclone tropicale ha effettuato il landfall nella notte sull’isola dell’Oceano Indiano, colpendo più di 16.600 persone. Al momento non risultano dispersi.

Nella grande isola i venti hanno raggiunto raffiche tra i 130 e i 180 km/h. Tra le vittime anche un ragazzo di 27 anni, annegato vicino al porto di Mahanoro.

Prima di raggiungere il Madagascar, il ciclone ha investito La Reunion e Mauritius, ma ha provocato meno devastazione di quanto previsto. Il Madagascar era già stato colpito da una potente tempesta tropicale a gennaio: le forti piogge avevano causato allagamenti e provocato la morte di almeno 33 persone.

Si prevede che il ciclone Freddy attraverserà l’oceano dal Madagascar e approderà in Mozambico, prima di spostarsi potenzialmente nell’entroterra per colpire lo Zimbabwe, hanno reso noto i funzionari delle Nazioni Unite.