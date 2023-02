Cina: crollo in miniera di carbone, 4 morti e decine di dispersi

MeteoWeb

Nuovo incidente in una miniera in Cina: un crollo ha provocato la morte di 4 persone, mentre 49 sono ancora disperse, secondo quanto riporta l’emittente statale cinese Cctv. Le operazioni di soccorso sono state sospese per diverse ore in seguito a un’ulteriore frana nella struttura, seguita al cedimento avvenuto ieri avvenuto nella prefettura della Lega dell’Alxa, nella vasta regione della Mongolia Interna.

L’agenzia di stampa ufficiale Xinhua riporta che circa 900 soccorritori sono sul posto. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto “un impegno totale per la ricerca e il salvataggio” delle persone e per “garantire la sicurezza delle vite e delle proprietà, mantenendo la stabilità sociale generale“.

La società che gestisce la miniera di carbone, la Inner Mongolia Xinjing Coal Industry, è stata multata lo scorso anno per molteplici violazioni della sicurezza.

La Mongolia Interna è una regione chiave per l’estrazione di carbone, oltre che di vari altri minerali e terre rare.

La Cina non è nuova a incidenti mortali nell’industria e nell’edilizia, a causa della scarsa formazione e regolamentazione in materia di sicurezza e della corruzione delle autorità.