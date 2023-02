Classi al freddo, protesta degli studenti a Palermo

MeteoWeb

Bloccati gli ingressi dell’istituto professionale Pietro Piazza di Palermo: questa mattina gli studenti non sono entrati in classe e sono rimasti davanti la scuola per protestare “contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti“. “Non siamo studenti di serie B” si legge in uno striscione. “Protestiamo per i nostri diritti perché non possiamo continuare a fare lezioni in aule gelide, in cui non c’è la temperatura minima per studiare. La caldaia è rotta: pretendiamo che si intervenga immediatamente per risolvere il problema o ci rifiutiamo di entrare in classe a oltranza,” ha affermato Pietro Barbalà, rappresentante d’istituto.

Quello della mancanza di riscaldamenti è un problema che coinvolge diverse scuole in città, elementari, medie e superiori. Le proteste montano ormai da giorni, soprattutto dopo il caso di ipotermia che ha coinvolto una bambina di 10 anni.