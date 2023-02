Il ruolo del clima nella decomposizione dei rifiuti

MeteoWeb

In un articolo pubblicato sulla rivista Nature, intitolato “Resolving the intricate role of climate in litter decomposition”, viene sottolineato come ogni anno con circa 60 Pg di carbonio (C) rilasciato come CO 2 la decomposizione della materia organica morta caratterizza una sempre maggiore superficie globale terrestre a causa del riscaldamento globale. Il controllo di questo valore critico di anidride carbonica facilita la parametrizzazione del ciclo C nel modello Terra e la ripercussione degli effetti del cambiamento climatico sull’equilibrio mondiale.

Eppure, il paradigma di lunga data nel controllo del clima è stato recentemente sfidato dall’eterogeneità ambientale finora sottovalutata a scala locale, mettendo in discussione le proiezioni degli studi di decomposizione.

Tramite l’utilizzo di tre esperimenti complementari di decomposizione su scala europea, è stato dimostrato che le caratteristiche del macroclima e dei rifiuti sono in gran parte controllate dalla decomposizione dei rifiuti vegetali; in questo quadro generale il macroclima è il determinante principale della decomposizione integrativa attraverso il controllo ambientale diretto e stimola la co-evoluzione delle comunità vegetative in decomposizione.

I campioni di rifiuti in questi esperimenti di controllo micro-ambientale non è sempre caratterizzata da una decomposizione parcellare. I nostri dati aiutano a chiarire una domanda chiave sulla regolazione del ciclo C globale, individuando il ruolo relativo del controllo fattori sopra la decomposizione e le scale a cui sono importanti e per

evidenziando fonti di confusione nella letteratura.

Il clima ha solo ruolo secondario relativo solo alla natura dei componenti biologici, chimiche e fisiche del materiale in decomposizione e nella decomposizione degli organismi viventi.

Più di recente, diversi studi hanno dimostrato un’influenza sorprendentemente debole dei parametri climatici nella decomposizione su grandi scale spaziali. La diminuzione della variabilità della decomposizione nei singoli campioni, come è stato solitamente fatto in studi su larga scala, può aggravare in modo fuorviante il controllo del clima sulla decomposizione mentre è sottovalutata l’eterogeneità su scala locale dei fattori ambientali.

L’incertezza del livello di controllo del clima sulla decomposizione ha importanti implicazioni per la comprensione generale dei modelli spaziali e sui meccanismi alla base della decomposizione, per la parametrizzazione del modello e per previsioni accurate delle conseguenze del cambiamento climatico nel lungo termine.

Questa incertezza deriva dal confronto tra approcci sperimentali diverse che non sono comparabili o che rispondono a diverse aree di competenze di una questione controversa.