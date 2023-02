Clima, gli sforzi per l’inclusione della disabilità in caso di fenomeni meteo estremi

MeteoWeb

La comunità scientifica potrebbe dare un importante contributo alla promozione di azioni per il clima che includano la disabilità, sostengono Michael Stein e colleghi in un articolo pubblicato su Nature Climate Change. Nello studio si parla nello specifico del ruolo di ricercatori e professionisti nel promuovere la resilienza climatica inclusiva della disabilità, insieme alle aree a cui è necessario dare la priorità.

Cambiamento climatico e disabilità

Il cambiamento climatico conferisce rischi sproporzionati a oltre 1 miliardo di persone con disabilità a livello globale, l’80% delle quali vive in paesi a medio o basso reddito. Le persone con disabilità sono spesso escluse dai disastri, dai servizi sanitari e umanitari quando si verificano emergenze climatiche e hanno tassi di mortalità da due a quattro volte superiori durante queste emergenze rispetto a quelle senza disabilità.

La comunità scientifica potrebbe svolgere un ruolo importante nella progettazione e nello sviluppo della resilienza climatica inclusiva della disabilità.

“Urge una trasformazione sociale “

Quello che hanno proposto gli studiosi riguarda lo sviluppo di misure che includano la disabilità, miglioramenti nell’alfabetizzazione climatica accessibile, miglioramenti al contenzioso strategico per affrontare le violazioni dei diritti umani e l’inclusione delle persone con disabilità nelle considerazioni su perdite e danni. Gli autori suggeriscono inoltre che i ricercatori dovrebbero coinvolgere le persone con disabilità come parte essenziale della comunità di ricerca sul clima. Concludono che “questi partenariati sono necessari per una giustizia climatica che includa la disabilità e una trasformazione sociale urgentemente cruciale”.