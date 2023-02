Clima, OMM: “dopo tre anni di La Niña, in estate torna El Niño”

MeteoWeb

Secondo un nuovo aggiornamento dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), nei prossimi mesi potrebbe svilupparsi un evento di El Niño, dopo tre anni consecutivi di una La Niña insolitamente ostinata e prolungata, che ha influenzato i modelli di temperatura e precipitazioni in diverse parti del mondo. Tuttavia, il ritorno di El Niño è considerato probabile, ma sarà preceduto da un periodo di condizioni ENSO (El Nino-Oscillazione Meridionale) neutre (probabilità del 90%) nel periodo marzo-maggio.

La probabilità che le condizioni ENSO neutre continuino oltre maggio diminuisce leggermente, ma rimane alta (80% in aprile-giugno e 60% in maggio-luglio), in base alle previsioni dei modelli e alla valutazione degli esperti coinvolti nella produzione dell’aggiornamento. Le probabilità di sviluppo di El Niño, pur essendo basse nella prima metà dell’anno (15% in aprile-giugno), aumentano gradualmente fino al 35% in maggio-luglio. Le previsioni a lungo termine per giugno-agosto indicano una probabilità molto più alta (55%) di sviluppo di El Niño, ma sono soggette all’elevata incertezza associata alle previsioni in questo periodo dell’anno (la cosiddetta barriera della prevedibilità primaverile).

“La prima La Niña a triplo salto del XXI secolo sta finalmente volgendo al termine. L’effetto di raffreddamento di La Niña ha frenato temporaneamente l’aumento delle temperature globali, anche se gli ultimi otto anni sono stati i più caldi mai registrati“, ha dichiarato il Segretario Generale dell’OMM, Prof. Petteri Taalas. “Se ora entriamo in una fase di El Niño, è probabile che questo alimenti un’altra impennata delle temperature globali“, ha dichiarato Taalas.

Il 2016 è attualmente l’anno più caldo mai registrato a causa della combinazione di El Niño e dei cambiamenti climatici. C’è il 93% di probabilità che almeno un anno fino al 2026 sia il più caldo mai registrato e una probabilità del 50:50 che la temperatura globale raggiunga temporaneamente 1,5°C al di sopra dell’era preindustriale, secondo uno studio dello scorso anno del Met Office del Regno Unito, che è il centro principale dell’OMM per le previsioni climatiche annuali e decadali.

L’attuale La Niña è iniziata nel settembre 2020 con una breve pausa nell’estate boreale del 2021. La Niña si riferisce al raffreddamento su larga scala delle temperature superficiali degli oceani nell’Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale, associato a cambiamenti nella circolazione atmosferica tropicale. Di solito ha un impatto sul tempo e sul clima opposto a quello di El Niño nelle regioni interessate. La Niña è stata associata alla persistente siccità nel Corno d’Africa e in gran parte del Sud America, nonché a precipitazioni superiori alla media nel Sud-Est asiatico e in Australasia. Un nuovo outlook climatico regionale pubblicato il 22 febbraio ha avvertito che la situazione catastrofica nel Corno d’Africa si sarebbe ulteriormente aggravata perché si prevede che la prossima stagione delle piogge di marzo-maggio sarà scarsa.