I colori della Luna, 10 anni in una spirale | FOTO

MeteoWeb

L’astrofotografa ragusana Marcella Giulia Pace sbarca anche sul National Geographic: il numero di febbraio della rivista americana contiene un approfondimento su un eccezionale scatto. Si tratta di una composizione a forma di spirale che comprende ben 10 anni di riprese della Luna piena.

Marcella Giulia Pace è stata più volte premiata dalla NASA per i suoi lavori fotografici a scopo divulgativo e didattico: la stessa immagine “Colors of the Moon” presente su National Geographic, è stata scelta due volte come foto del giorno dall’Agenzia spaziale statunitense (Astronomy Picture of the Day).

I colori della Luna

Di che colore è la Luna? Dipende. Al di fuori dell’atmosfera terrestre, l’oscura Luna, che risplende di luce solare riflessa, appare di un magnifico grigio sfumato di marrone. Vista dall’interno dell’atmosfera terrestre, tuttavia, può apparire molto diversa. L’immagine evidenzia una raccolta di colori apparenti della Luna piena documentati nell’arco di 10 anni da diverse località in tutta Italia. Una Juna rossa o gialla di solito indica una Luna vista vicino all’orizzonte. Una Luna di colore blu è più rara e può osservarsi se vista attraverso un’atmosfera che presenta particelle di polvere più grandi. L’ultima immagine cattura l’eclissi lunare totale del luglio 2018.