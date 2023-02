Coltre di nebbia sulla Versilia sorprende gli abitanti | FOTO

MeteoWeb

Una nebbia insolita si è alzata nel primo pomeriggio di oggi in Versilia, oscurando la visuale in lontananza. La coltre di nebbia si era registrata già nella prima mattinata di oggi, poi si era lentamente diradata fino a ritornare. Questo fenomeno, che ha sorpreso non poco i versiliesi, si era già verificato qualche anno fa. Molte le persone meravigliate perché nella zona non è un fenomeno abituale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: