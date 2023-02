Corea del Nord lancia enorme missile balistico sul Giappone

MeteoWeb

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato sul Giappone nelle scorse ore. Il missile balistico ha sorvolato il mar del Giappone ed è arrivato a circa 200 chilometri al largo di Hokkaido all’interno della zona economica esclusiva del Giappone. Lo ha fatto sapere il governo di Tokyo. Il tempo di volo è stato stimato in oltre un’ora e secondo le prime valutazioni si tratta di un’arma potente e a lunga gittata, lanciato su una traiettoria verso l’alto per evitare di sorvolare i Paesi vicini, secondo il Giappone.

Si tratta della prima arma di classe ICBM lanciata dalla Corea del Nord dallo scorso novembre: il missile ha percorso circa 900 km, raggiungendo un’altitudine massima di 5,7 km. Dopo un’intensa attività di lanci di missili nel corso del 2022, dall’inizio di quest’anno ce n’era stato uno solo proprio alle prime ore di Capodanno. Quello di oggi precede le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud previste per la prossima settimana a Washington per affinare la risposta al potenziale uso di armi nucleari da parte della Corea del Nord. Pyongyang considera le esercitazioni congiunte tra i due alleati come una prova di invasione e ha promesso una risposta “senza precedenti” alle esercitazioni. All’inizio di febbraio Kim Jong Un ha partecipato a una massiccia parata militare in cui ha ostentato anche un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido, diverso dalla maggior parte dell’arsenale di missili balistici a lungo raggio, che sono armi a combustibile liquido, che devono essere rifornite di carburante nei siti di lancio, un processo che richiede molto tempo e che li rende vulnerabili agli attacchi preventivi.