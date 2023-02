Covid, WSJ: “nato da una fuga in laboratorio secondo un rapporto USA”

MeteoWeb

Un rapporto del Dipartimento dell’Energia USA ha concluso che la pandemia di Covid molto probabilmente è nata da una fuga in laboratorio. Lo riferisce il Wall Street Journal in esclusiva, dopo aver preso visione della ricerca.

In precedenza, il Dipartimento aveva dichiarato di non avere certezze su come si fosse sviluppato il virus. Questa conclusione, invece, è contenuta in un aggiornamento di un rapporto del 2021 dell”ufficio della direttrice della National Intelligence Avril Haines. Secondo fonti dei servizi americani interpellate dal Wall Street Journal, la posizione del Dipartimento è cambiata dopo che sono emerse “nuove informazioni di intelligence, studi di ricercatori e consultazioni con esperti non governativi”.

Anche l’FBI ha sempre sostenuto che il Covid fosse il frutto di un incidente nel laboratorio di Wuhan, in Cina. Il WSJ scrive che altri quattro Dipartimenti statunitensi continuano a sostenere che la pandemia sia stata probabilmente il risultato di una trasmissione naturale del virus, mentre altri due sono indecisi.

Il quotidiano americano osserva che la conclusione del Dipartimento dell’Energia è il risultato della lettura di nuovi dati di intelligence e si tratta di una conclusione significativa perché questa agenzia sovrintende a una rete di 17 laboratori nazionali, alcuni dei quali svolgono ricerche biologiche avanzate. Tuttavia, il WSJ osserva che il Dipartimento dell’Energia sostiene la nuova posizione con “scarsa fiducia“, mentre quando l’FBI aveva raggiunto la stessa conclusione nel 2021, aveva valutato il suo livello di fiducia come “moderato“. A seconda della qualità delle informazioni e della loro provenienza, i servizi di intelligence statunitensi di solito assegnano tre livelli di fiducia alle loro conclusioni: alto, moderato e basso.

Casa Bianca: “sull’origine del Covid non abbiamo una risposta definitiva”

“Non c’è una risposta definitiva” alla domanda sull’origine del Covid. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, commentando con la CNN la notizia data dal Wall Street Journal. “Il Presidente Biden ha ripetutamente ordinato a ogni agenzia di intelligence americana di mettere il massimo impegno e le massime risorse per arrivare al fondo della questione”, ha aggiunto il funzionario. “Se avremo nuove informazioni, le condivideremo con il Congresso e con il popolo americano. Ma in questo momento, non c’è una risposta definitiva”, ha sottolineato Sullivan.