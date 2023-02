L’impegno della Croazia per energie rinnovabili, agricoltura di precisione e benessere animale

MeteoWeb

Sistemi di ventilazione per migliorare il benessere animale nelle stalle e pannelli fotovoltaici per produrre energia pulita, ma anche agricoltura di precisione per vigneti e frutteti. I buyer croati a Fieragricola TECH, la rassegna di Veronafiere dedicata all’innovazione in agricoltura, puntano sulle tecnologie made in Italy per la versatilità e l’affidabilità. La conferma viene da Damir Rukovantski, importatore che da anni ormai frequenta Fieragricola in rappresentanza di un consorzio di imprese agricole della Croazia.

“A Fieragricola ho sempre trovato spunti molto interessanti per la crescita del sistema agricolo croato – racconta – tanto che nell’ultima edizione del 2022 sono stato fautore di una significativa commessa nel segmento dell’irrigazione di precisione. Per questo ho voluto partecipare al debutto di Fieragricola TECH, una risposta alle esigenze di innovazione dell’agricoltura anche nel nostro Paese, che sta compiendo passi avanti notevoli sul fronte delle nuove tecnologie per il benessere animale, le fonti rinnovabili e l’agricoltura di precisione“.

La ricerca di Damir Rukovantski si sofferma, in particolare, sui sistemi di ventilazione nelle stalle, soluzioni strategiche sia per l’abbassamento dell’azoto nell’ambiente che per ridurre le temperature in estate e migliorare l’animal welfare, ma anche sui pannelli fotovoltaici per dotare le imprese agricole e i tetti delle stalle di energia pulita, oltre a robot e sistemi di agricoltura di precisione per la gestione dei vigneti in maniera sostenibile, su mandato di grandi imprese del settore vitivinicolo croato.

“Grazie ai sostegni della Politica agricola comune gli agricoltori croati stanno accelerando nell’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la competitività e ridurre i costi di produzione“, assicura Damir Rukovantski. Fra i visitatori internazionali, Fieragricola TECH ha registrato la presenza di operatori provenienti anche da Slovenia, Serbia e Algeria.