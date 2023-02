Scoperta sorprendente di Curiosity su Marte, “mai viste prove come questa”

MeteoWeb

Quando lo scorso autunno il rover Curiosity della NASA è arrivato alla “sulfate-bearing unit“, gli scienziati pensavano che non avrebbero visto altre prove di presenza antica di laghi in questa regione di Marte. Questo perché gli strati rocciosi in zona si sono formati in ambienti più asciutti rispetto alle regioni esplorate in precedenza nella missione. Si pensa che i solfati dell’area – minerali salati – siano rimasti quando l’acqua si è asciugata fino a diventare un rivolo.

Quindi il team di Curiosity è stato sorpreso di scoprire la prova più chiara della missione di antiche increspature d’acqua che si sono formate all’interno dei laghi. Miliardi di anni fa, le onde sulla superficie di un lago poco profondo hanno sollevato i sedimenti sul fondo del lago, creando nel tempo strutture increspate lasciate nella roccia.

“Questa è la migliore prova di acqua e onde che abbiamo visto nell’intera missione,” ha affermato Ashwin Vasavada, project scientist di Curiosity presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel Sud della California. “Ci siamo arrampicati per migliaia di metri in depositi lacustri e non abbiamo mai visto prove come questa – e ora l’abbiamo trovata in un posto che ci aspettavamo fosse asciutto“.

Curiosity e gli strati di storia marziana

Dal 2014, il rover ha scalato le pendici del Monte Sharp, una montagna alta 5 km che un tempo era disseminata di laghi e ruscelli che potrebbero avere fornito un ambiente ricco per la vita microbica, se mai ce n’è stata sul Pianeta Rosso.

Mount Sharp è costituito da strati, con il più antico in fondo alla montagna e il più giovane in cima. Man mano che il rover sale d’altitudine, avanza lungo una linea temporale marziana, consentendo agli scienziati di studiare come Marte si è evoluto da un pianeta che era più simile alla Terra nel suo antico passato, con un clima più caldo e acqua abbondante, al deserto gelido che è oggi.

Dopo aver scalato quasi mezzo miglio sopra la base della montagna, Curiosity ha trovato queste trame rocciose increspate conservate in quella che è soprannominata la “Marked Band“, un sottile strato di roccia scura che si distingue dal resto del Monte Sharp. Questo strato roccioso è così duro che Curiosity non è stato in grado di perforarne un campione nonostante diversi tentativi. Non è la prima volta che Marte non è disposto a condividere parte di sé: più in basso nella montagna, su “Vera Rubin Ridge“, Curiosity ha dovuto provare 3 volte prima di trovare un punto abbastanza morbido da perforare.

Gli studiosi cercheranno roccia più morbido nella prossima settimana, ma anche se non riceveranno mai un campione da questa insolita striscia di roccia, ci sono altri siti che non vedono l’ora di esplorare.

Curiosity e gli indizi dell’antica acqua di Marte

Molto più avanti della Marker Band, gli scienziati possono vedere un altro indizio sulla storia dell’antica acqua di Marte in una valle chiamata Gediz Vallis. Il vento ha scolpito la zona, ma si pensa che un canale che l’attraversa e che inizia più in alto sul Monte Sharp sia stato eroso da un piccolo fiume. Gli scienziati sospettano che anche qui si siano verificate frane umide, che hanno inviato massi e detriti delle dimensioni di un’auto sul fondo della valle.

Poiché il cumulo di detriti risultante si trova in cima a tutti gli altri strati della valle, è chiaramente una delle strutture più giovani del Monte Sharp. Curiosity ha intravisto questi detriti a Gediz Vallis Ridge 2 volte l’anno scorso, ma ha potuto osservarli solo da lontano. Il team del rover spera di avere un’altra possibilità di vederlo entro la fine dell’anno.

Un altro indizio all’interno della Marker Band che ha affascinato il team è un’insolita struttura rocciosa probabilmente causata da una sorta di ciclo regolare climatico, come le tempeste di polvere. Non lontano dalle trame increspate ci sono rocce fatte di strati regolari per spaziatura e spessore. Questo tipo di pattern ritmico negli strati rocciosi sulla Terra spesso deriva da eventi atmosferici che si verificano a intervalli periodici. È possibile che i pattern ritmici di queste rocce marziane siano il risultato di eventi simili, suggerendo cambiamenti nell’antico clima del Pianeta Rosso.

“Le increspature, i flussi di detriti e gli strati ritmici ci dicono tutti che la storia del passaggio da umido ad arido su Marte non è stata semplice,” ha affermato Vasavada. “L’antico clima di Marte aveva una meravigliosa complessità, molto simile a quello della Terra“.