Dieci creature marine pericolose e poco conosciute | FOTO

MeteoWeb

Gli oceani vantano molte creature marine pericolose che non sono così conosciute. La maggior parte dei frequentatori delle spiagge e degli oceani prima di entrare in acqua, pensa a squali, meduse e coccodrilli.

Ma è bene considerare anche le creature marine meno conosciute che possono provocare morsi e punture fastidiose. Anche se non sono famose come i nostri azzannatori e vendicatori tossici, molte altre specie acquatiche sono dotate di armi che possono causare gravi lesioni e, occasionalmente, la morte. Eccone 10.

1. Conchiglia

Delle 80 specie di conchiglie presenti nelle acque, alcune sono potenzialmente letali per l’uomo. Queste lumache di mare predatrici hanno un dente simile a un arpione che inietta un veleno ad azione rapida. Un’intossicazione grave provoca dolore intenso e gonfiore nel punto della puntura, intorpidimento, formicolio, nausea e vomito. Rivolgersi immediatamente a un medico.

2. Pesce pietra

In Australia sono presenti due specie di pesci pietra, soprattutto ai tropici. Il loro veleno è tra i più potenti di qualsiasi altro pesce e può essere letale. Ottimamente mimetizzati, questi predatori da agguato crescono fino a circa 35 cm e raramente nuotano via se disturbati. Al contrario, erigono spine dorsali velenose che possono essere abbastanza forti da perforare scarpe con suola di gomma. Rivolgersi immediatamente a un medico.

3. Anemone di mare

Le più grandi e luminose si trovano nelle acque tropicali costiere, dove si attaccano alle rocce o alle scogliere, agitando spine velenose.

o alle scogliere, agitando i tentacoli velenosi nella corrente per catturare le prede di passaggio. Per gli esseri umani, lo sfioramento di alcune specie produce sintomi simili alle punture di medusa.

4. Corallo di fuoco

Questi animali coloniali sono idrozoi; sono imparentati con i coralli veri e propri, ma non lo sono. Molto variabili per dimensioni, forma e colore, hanno tutti uno scheletro duro con minuscoli pori da cui sporgono tentacoli armati di cellule urticanti. Queste cellule stordiscono le prede e possono provocare un forte dolore ai subacquei e agli amanti dello snorkeling nelle acque tropicali se le sfiorano. Tuttavia, non sono particolarmente tossici.

5. Spugna

Alcune specie di spugna hanno sviluppato tossine e piccoli aculei affilati come difesa. Queste possono causare irritazioni cutanee se toccate, con sintomi quali arrossamento, pizzicore, prurito e piccole vesciche, che in seguito possono trasformarsi in bruciore e dolore. I sintomi possono peggiorare

per 24 o più ore e la zona può impiegare una settimana o più per tornare alla normalità. Ma le spugne non sono molto tossiche.

6. Idroide pungente

Questi animali coloniali simili a felci crescono su rocce o scogliere sommerse, spesso in presenza di una corrente che trasporta le prede di plancton oltre le loro “fronde”, che sono rivestite di polipi urticanti. Anche solo sfiorare un idroide pungente può produrre dolore. Gli effetti sembrano variabili: da nessuna reazione a dolore intenso e cicatrici che possono richiedere settimane per guarire.

7. Verme delle setole

Sono comuni e diffusi e hanno setole rigide e sporgenti che possono ferire la pelle al contatto. In alcune specie, tra cui i vermi di fuoco, le setole sono velenose. Si staccano facilmente dalla pelle e sono difficili da vedere; un’eruzione cutanea è spesso l’unico segno. I sintomi, tra cui prurito, bruciore, dolore e gonfiore, sono generalmente più gravi nei primi giorni, ma possono durare fino a 10 giorni.

8. Pesce leone

Il pesce leone è il pesce scorpione più conosciuto in Australia. Crescono fino a 35 cm, hanno solitamente pinne striate e piumate e si trovano spesso nelle acque tropicali e subtropicali. Possono essere aggressivi e hanno aculei velenosi che causano punture estremamente dolorose. In genere non sono mortali, ma i sintomi possono includere mal di testa, vomito, convulsioni, paralisi e difficoltà respiratorie.

9. Riccio di mare

I ricci di mare sono di varie dimensioni e colori, con spine che variano da tozze e smussate a lunghe e affilate. Alcuni sono velenosi. Le specie a spine lunghe causano il problema più comune: la rottura di una spina nella pelle della vittima, che può causare un’infezione. Gli aculei di alcune specie scompaiono in pochi giorni; altre hanno aculei che possono rimanere sotto la pelle per mesi ed emergere a una certa distanza dalla ferita originale. Le punture sono dolorose.

10. Vecchia moglie

Molti pesci hanno spine affilate che possono causare ferite da puntura. Nella vecchia moglie (il nome un po’ dispregiativo deriva dal suono brontolante che il pesce emette quando viene estratto dall’acqua), le spine dorsali contengono veleno noto per provocare dolore. Si trovano in habitat riparati come praterie di fanerogame, pontili, moli e scogliere costiere.