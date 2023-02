Eccezionale nevicata in Iraq | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una forte nevicata ha colpito parti del nord dell’Iraq, ricoprendo il distretto di Soran, vicino a Irbil, e bloccando le strade in diverse località. Rudaw, il canale curdo iracheno, ha dichiarato che nelle 24 ore precedenti sono caduti 60 cm di neve in alcune zone del distretto, impedendo i contatti commerciali tra Iran e Turchia.

Una situazione quella che si sta vivendo in medio-Oriente catastrofica, con il terremoto Turco-Siriano e le ondate di gelo che si stanno verificando in questo inizio di anno.

Nevicata in Iraq

La forte nevicata è stata registrata in particolare nella regione del Kurdistan. I turisti si sono affrettati a fare la fila per prendere la funivia che li avrebbe portati in cima al monte Korek per godersi il panorama e lo scenario innevato, dopo che la zona ha registrato circa un metro di neve al giorno per cinque giorni di fila.

Monti Korek innevati

Nonostante la situazione critica che si respira in quelle zone in questo momento moltissimi i turisti che sono accorsi per la neve, in particolare sui Monti Korek. La maggior parte dei turisti che visitano i Monti Korek arriva con gli autobus messi a disposizione dalle agenzie di viaggio locali. Secondo quanto riportato dal canale curdo-iracheno Rudaw: “È la prima volta che veniamo qui” ha riferito al giornale una turista. “La natura è meravigliosa e quest’anno c’è stata molta neve rispetto agli anni precedenti” ha aggiunto.

Le temperature sul Monte Korek sono scese tra i tre e i quattro gradi sotto lo zero, il che ha spinto i turisti a riscaldarsi ballando le canzoni popolari curde. Un bellissimo momento di gioia e convivialità, nonostante la situazione critica che sta vivendo il medio-Oriente in questo momento storico.