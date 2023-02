Gli effetti delle ondate di caldo estremo in Nord America

MeteoWeb

In un articolo pubblicato di recente nella rivista Nature viene esaminato il fenomeno del riscaldamento globale, uno dei pericoli climatici più letali. In questa ricerca, viene evidenziata l’importanza dei processi fisici alla base delle temperature anomale nel fenomeno dell’avvezione sulla superficie terrestre.

Il riscaldamento adiabatico dell’aria in diminuzione e il riscaldamento diabatico sono ancora oggetto di dibattito da parte della comunità scientifica. Questi processi sono fondamentali per valutare la variabilità delle correnti dell’aria. L’ondata di caldo anomalo registrata nel giugno 2021 in Nord America occidentale, è stato prodotto principalmente dal riscaldamento diabatico e, in misura minore, dal riscaldamento adiabatico.

Le ondate di caldo estremo negli ultimi 40 anni

La decomposizione sistematica, registrata a livello globale nei giorni più caldi nel periodo campione 1979-2020, varia a seconda delle regioni geografiche, soprattutto sopra il livello dell’oceano a media latitudine.

Il riscaldamento adiabatico è più presente vicino alle catene montuose e il riscaldamento diabatico è un fenomeno che caratterizza di più le aree tropicali e subtropicali. In molte regioni, tuttavia, le ondate di aria calda derivano da una combinazione di questi due processi.

L’ondata di caldo nel Nord Ovest del Pacifico

Fenomeni climatici estremi, come l’ondata di caldo da record alla fine del giugno 2021 nel Nord Ovest del Pacifico (Ondata di caldo PNW), hanno provocato la morte di un gran numero di persone, minacciando gli ecosistemi e sconvolgendo le attività economiche. La frequenza e la gravità delle ondate di caldo estrema aumenterà nel futuro a livello globale, a seguito del riscaldamento globale con un impatto rilevante sulla salute umana.

Le implicazioni socioeconomiche degli estremi caldi è quindi più che evidente e la comunità scientifica si sta impegnando a fornire una comprensione quantitativa dei processi fisici alla base del riscaldamento globale. Questi studi scientifici serve a fare delle ipotesi sul clima futuro.