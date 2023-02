“Non accendete gli elettrodomestici, possibili danni”: l’avviso del comune di Francavilla di Sicilia

MeteoWeb

Secondo quanto riportato in una nota diffusa questa mattina, l’amministrazione comunale di Francavilla di Sicilia invita i cittadini ad evitare l’accensione di elettrodomestici, a causa della bassa tensione rilevata in questo momento. Il comune ha sottolineato la mancanza di elettricità in tutta la zona orientale della Sicilia.

“Si invita la cittadinanza ad evitare l’accensione di elettrodomestici che potrebbero subire danni causati dalla bassa tensione rilevata in questo momento.” “Siamo riusciti a metterci in contatto con gli addetti ai lavori che ci hanno comunicato che il guasto si è verificato sulla rete AT di Terna che stamattina ha lasciato al buio circa 135.000 utenze”, si legge nella nota.