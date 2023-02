Energia: il potenziale idroelettrico mondiale inutilizzato

MeteoWeb

L’Africa e l’Asia rappresentano l’85% dell’energia idroelettrica redditizia inutilizzata del mondo, secondo una valutazione globale pubblicata su Nature Water. I risultati possono aiutare i paesi a formulare strategie di sviluppo dell’energia idroelettrica che tengano conto degli impatti ambientali e sociali.

Una fonte energetica conveniente?

L’energia idroelettrica è una fonte energetica relativamente conveniente, che dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella transizione di alcune nazioni verso sistemi energetici decarbonizzati. Tuttavia, lo sviluppo dell’energia idroelettrica è controverso a causa delle sue implicazioni ambientali e sociali. Le centrali idroelettriche possono interrompere gli ecosistemi fluviali, esacerbare il rischio di inondazioni, degradare il terreno durante la costruzione e sfollare le persone.

Lo studio

Zhenzhong Zeng e colleghi hanno analizzato il potenziale idroelettrico globale inutilizzato di 2,89 milioni di fiumi in tutto il mondo. Gli studiosi hanno sintetizzato i dati del flusso fluviale, i dati del serbatoio, le variabili demografiche e ambientali e le considerazioni sui costi, per determinare i luoghi in cui potrebbero essere stabilite nuove centrali idroelettriche. La loro analisi esclude luoghi sensibili, ad esempio in aree del patrimonio, punti caldi della biodiversità, zone soggette a terremoti e regioni densamente popolate, e considera come le centrali idroelettriche possono mantenere l’integrità dell’ecosistema fluviale a valle.

Il potenziale idroelettrico gloable inutilizzato

Gli autori hanno inoltre indicato che il potenziale idroelettrico redditizio globale inutilizzato è di 5,27 petawattora (circa 5,27 trilioni di chilowattora) all’anno e che l’Asia e l’Africa rappresentano l’85% di questo totale. Suggeriscono che la maggior parte del potenziale idroelettrico inutilizzato esiste in Asia, con due terzi del totale globale situato nell’Himalaya. Il potenziale idroelettrico inutilizzato dell’Africa è al secondo posto e gli autori propongono che la maggior parte dei paesi africani, tra cui Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Mauritania, Zambia e Namibia, sarebbero in grado di soddisfare la loro attuale domanda di elettricità se il loro potenziale redditizio inutilizzato fosse sviluppato.

Energia idroelettrica: un’importante risorsa energetica

Gli studiosi infine suggeriscono che la loro analisi offre un percorso per sviluppare in modo sostenibile l’energia idroelettrica globale, consentendo all’energia idroelettrica di svolgere un ruolo più importante nelle future risorse energetiche riducendo al contempo gli impatti negativi sull’ambiente e sulle società.