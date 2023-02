Epidemia di aviaria in Gran Bretagna: “si rischia il salto del virus agli esseri umani”

MeteoWeb

Si tratta della più grande epidemia di influenza aviaria che si sia mai diffusa nel Regno Unito tra i mammiferi. Il virus colpisce in particolare le lontre e le volpi. Secondo i dati rilasciati alla televisione britannica BBC il virus ha portato alla morte circa 208 milioni di uccelli in tutto il mondo. Almeno 200 casi sono stati registrati nei mammiferi. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) avverte che la mutazione nei mammiferi potrebbe fare un salto negli esseri umani. Precisa però che il rischio è molto basso nel Regno Unito. Sarà avviata una rete di sorveglianza e test più mirati su animali e esseri umani esposti al virus.

In tutto il mondo, il virus è stato trovato in una serie di mammiferi, tra cui orsi grizzly in America e visoni in Spagna. Individuato anche in delfini e foche. Nel Regno Unito, l’Agenzia per la salute degli animali e delle piante (APHA) ha testato 66 mammiferi, comprese le foche, e ha scoperto che nove lontre e volpi erano positive per l’influenza aviaria altamente patogena (HPAI) H5N1. Casi sono stati trovati a Durham, Cheshire e Cornovaglia in Inghilterra; Powys nel Galles; Shetland, Ebridi Interne e Fife, Scozia. Si ritiene che si siano nutriti di uccelli selvatici morti o malati infettati dal virus. E’ stato scoperto che gli animali avevano una mutazione del virus che potrebbe rendere piu’ facile l’infezione dei mammiferi, ma non c’erano prove di trasmissione tra mammiferi.

Il professor Ian Brown, direttore dei servizi scientifici dell’APHA, ha dichiarato: “Il virus è assolutamente in marcia” aggiungendo che era necessaria una maggiore azione internazionale per affrontarne la diffusione. Il professor Brown ha affermato che la task force nazionale sull’influenza aviaria del Regno Unito sta ora intensificando la sorveglianza dei casi nei mammiferi e l’analisi del genoma del virus stesso, tenendo d’occhio la sua diffusione nelle popolazioni globali di uccelli selvatici.

Dall’ottobre 2021, quando è iniziata l’ultima epidemia, ci sono stati cinque casi umani confermati di virus H5N1, di cui uno nel Regno Unito e un decesso in Cina. Il mese scorso, una bambina di nove anni in Ecuador è risultata infettata dall’influenza aviaria A(H5). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che, negli ultimi 20 anni, ci sono stati quasi 870 casi di infezione umana con il virus dell’influenza aviaria H5N1 segnalati da 21 paesi. Di questi, 457 sono stati fatali. Ha affermato che il virus “non ha acquisito la capacità di trasmissione prolungata tra gli esseri umani. Pertanto, la probabilità di diffusione da uomo a uomo è bassa“.

Ma ha aggiunto: “A causa della natura in continua evoluzione dei virus influenzali, l’OMS continua a sottolineare l’importanza della sorveglianza globale per rilevare e monitorare i cambiamenti virologici, epidemiologici e clinici associati ai virus influenzali emergenti o circolanti che possono colpire l’uomo (o animale) salute e condivisione tempestiva del virus per la valutazione del rischio“. Il dottor Wenqing Zhang, capo del programma globale sull’influenza dell’OMS, ha dichiarato della minaccia rappresentata dalla diffusione del virus: “E’ molto preoccupante e il rischio è aumentato nel corso degli anni, come si evince dal numero di focolai negli animali e da un numero di infezioni nell’uomo”.