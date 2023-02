Misteriosa epidemia di meningite in Messico: già 35 morti su 79 casi confermati

MeteoWeb

Un focolaio di meningite ha causato almeno 35 vittime in Messico negli ultimi due mesi. Le autorità sanitarie nello stato di Durango, nel nord del Paese, hanno segnalato fino a questo momento 79 casi. Proprio a Durango è stato scoperto il primo caso alla fine dell’anno scorso. Da allora sono stati segnalati nuovi casi quasi ogni giorno, così come ricoveri e decessi causati dalla malattia.

Funzionari statali nel nord del Messico hanno riferito lunedì di un altro decesso causato dalla misteriosa epidemia di meningite. La meningite è tipicamente associata a un‘infiammazione dolorosa del cervello e del midollo spinale. Spesso è causata da un virus o in alcuni casi da batteri o da un’infezione fungina.

Il primo caso di meningite a Durango è stato confermato alla fine dello scorso anno. I medici avevano diagnosticato diversi casi di meningite asettica, un’infiammazione del cervello particolarmente dannosa. I pazienti infetti a Durango erano stati tutti sottoposti a interventi chirurgici che utilizzavano l’anestesia spinale in ospedali privati ​​della capitale. I dati sono stati riportati dai funzionari locali all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

L’epidemia di meningite è “una situazione senza precedenti nel mondo”

Il governo dello stato di Durango ha descritto l’epidemia di meningite in corso come “una situazione senza precedenti nel mondo“. I funzionari a tutti i livelli del governo messicano stanno lavorando nel tentativo di identificare i migliori trattamenti per i pazienti. L’Oms, intanto, ha dichiarato a dicembre che stavano monitorando e aiutando a indagare sui preoccupanti casi di meningite, in collaborazione con il ministero della salute messicano e le autorità locali.

Non è chiaro quando siano iniziate le infezioni a Durango o quanti pazienti si siano ripresi da un precedente attacco con la malattia. Il ministero della salute messicano non sta rilasciando dichiarazioni sul caso.