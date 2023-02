Erutta vulcano sottomarino alle Vanuatu: enorme colonna di cenere, “allerta terremoti e tsunami” | FOTO

MeteoWeb

Il vulcano sottomarino East Epi nelle Vanuatu ha generato una potente eruzione, spingendo i funzionari locali ad aumentare il livello di allerta.

E’ stato segnalato un aumento dell’attività del vulcano intorno alle 07:48 di mercoledì ora locale ed è stata stabilita una zona di pericolo di 10 km, ha riferito il Vanuatu Meteorology and Geo-Hazards Department. Una colonna di cenere si è innalzata dal vulcano, insieme a esplosioni che hanno spinto la cenere a circa 100 metri d’altezza, ha riferito il dipartimento.

I funzionari hanno esortato le persone sulle isole circostanti a stare alla larga dalla costa “poiché le esplosioni freatiche potrebbero continuare e potrebbero generare piccole onde“.

Il dipartimento di meteorologia e rischi geografici di Vanuatu ha chiesto ai residenti di Epi e delle isole circostanti di stare in allerta per qualsiasi grande terremoto associato alle eruzioni vulcaniche in corso che potrebbe innescare un possibile tsunami.

Il vulcano sottomarino fa parte di una serie di coni vulcanici sottomarini attivi e di una caldera che ha eruttato l’ultima volta nel 2004. Questi vulcani sottomarini sono generalmente indicati come East Epi, e i 3 coni più grandi hanno nomi specifici, da Ovest a Est, Epi-A, Epi-B ed Epi-C. Tutti questi coni hanno avuto un’attività intermittente in questo e nel secolo scorso.

Vanuatu si trova in un’area ad alta attività sismica, nota anche come Cintura di Fuoco del Pacifico.