Erzin, la città turca che ha resistito al terremoto. Come ha fatto?

Erzin è sopravvissuta al terremoto in Turchia di magnitudo 7.8 della scorsa settimana senza vittime e con pochi danni. Il sindaco ha dichiarato che la salvezza della città è stata resa possibile dall’uso di tecnologie anti-sismiche. In realtà, i sismologi e i geologi dicono che la resistenza della città è più probabilmente legata alla peculiarità della sua posizione e del suolo. In un raggio di diversi chilometri intorno ad Erzin, la terra presenta crepe impressionante. Le cittadine della Turchia e della Siria sono diventate “simulacri di cemento“.

Nonostante questo sfacelo, Erzin resta in piedi, un’oasi di stabilità in una terra martoriata che piange più di 40.000 morti in Turchia e Siria. “La condizione del suolo è la ragione principale per cui non abbiamo gravi danni“, ha detto Omer Emre, un geomorfologo che studia da 40 anni la faglia della regione anatolica.

Erzin ha resistito nonostante la vicinanza dall’epicentro

Erzin si trova a meno di 50 miglia dall’epicentro del terremoto, più vicino di città come Iskenderun e Antakya. Si pensi che Antakya è stata ridotta in macerie, e Iskenderun è stata devastata, con il porto distrutto da un grave incendio, le strade allagate, e appartamenti e negozi distrutti.

Molte città e villaggi, come Iskenderun, sono state costruite su diversi strati di sabbia, limo e argilla di un antico letto del fiume. Questi sedimenti carichi d’acqua rendono le città e i villaggi particolarmente vulnerabili ai terremoti e fanno sì che la terra si muova come un’onda, sotto l’oscillazione sismica.

La particolare posizione di Erzin

Al contrario, Erzin si trova in una posizione alta sul livello del mare, ed è stato costruito su un terreno duro composto da “roccia e granelli più grossolani della sabbia“, ha detto Tamer Duman, un geografo. La città, costruita su uno strato di roccia, si trova a valle delle pendici occidentali dei monti Amanos, che la separano dalla faglia che dista a soli 40 chilometri (25 miglia) di distanza.

Il geologo Naci Gorur ha dichiarato che la Turchia dovrebbe ricostruire gli edifici su siti geologicamente simili a Erzin: “La struttura geologica, la posizione tettonica e le caratteristiche geologiche di questa regione forniscono una protezione speciale dai terremoti“. Molti edifici non rispettavano le normative anti-sismiche e ciò ha aggravato il numero dei morti. Taner Yuzgec, presidente della Camera degli ingegneri edili, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al giornale Al Monitor che hanno cercato di avvertire gli organi politici dell’importante rischio sismico di molte città: “Abbiamo predetto che sarebbe stato un disastro che equivale a un crimine e l’omicidio di persone, ma non potevamo farci sentire.”

La condizione degli edifici della Turchia prima e dopo del terremoto

Il 65% degli edifici in Turchia erano considerati a rischio già prima del terremoto. Nel 2011 il governo ha stabilito un piano strategico per identificare le costruzioni pericolose che avrebbero dovuto essere completate entro il 2017. Ma purtroppo l’opera di rifacimento strutturale degli edifici non è stata fatta e 47.000 edifici erano stati distrutti o sono stati così gravemente danneggiati che hanno bisogno di essere demoliti.

Il presidente Taner Yuzgec ha detto che la ricostruzione inizierà a marzo. “Il nostro obiettivo è quello di completare la costruzione di edifici di alta qualità e sicuri in un anno per soddisfare le esigenze abitative in tutta la zona sismica. I terremoti sono un disastro naturale, ma possiamo contribuire a ridurre gli effetti, come non è stato fatto in passato.“