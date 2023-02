Altra tragedia sulle montagne delle Lombardia: escursionisti precipitano e muoiono nel Lecchese

MeteoWeb

Ancora vittime sulle montagne della Lombardia. Dopo il giovane escursionista trovato morto sulle montagne in provincia di Como, un’altra tragedia è avvenuta sui monti del Lecchese. Due escursionisti della provincia di Bergamo di 42 e 39 anni sono morti oggi dopo essere precipitati sulla Grigna Settentrionale, una delle principali vette della provincia di Lecco.

L’incidente è avvenuto nella zona del canalone ovest, lo stesso dove una settimana fa aveva perso la vita un altro escursionista, con ogni probabilità per la presenza di ghiaccio in quota. Anche oggi è stato dato l’allarme e sono stati mobilitati il Soccorso Alpino, un elicottero e i Carabinieri.

A poca distanza, c’erano altri due alpinisti, uno dei quali un soccorritore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che stavano percorrendo lo stesso tracciato. A un certo punto però, dopo un passaggio difficoltoso, li hanno persi di vista e allora hanno contattato subito la centrale, dando indicazioni precise. In accordo con il medico, è stata fatta una valutazione approfondita della situazione ed è quindi stato deciso di inviare l’elisoccorso di Como di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

Probabilmente i due escursionisti erano legati insieme in cordata e il primo che è scivolato ha trascinato con sé anche il secondo. In base ai primi accertamenti, sono caduti per un centinaio di metri nel vuoto, senza alcuna possibilità di sopravvivere. Dopo alcuni sorvoli, i corpi dei due escursionisti sono stati individuati in fondo a un burrone: il medico ha accertato il decesso.

“Pochi giorni fa in zona – ricordano i soccorritori – c’era stato un altro incidente mortale, con modalità simili. In questo periodo le condizioni di innevamento sono anomale, perché c’è poca neve e si forma del ghiaccio sulle porzioni di roccia più esposte. In particolare, sulla Grigna Settentrionale il canale Zucchi appare innevato ma soprattutto nella parte più in alto è richiesta una grande esperienza, con elevate competenze e soprattutto è necessario procedere legati. Con queste condizioni, per andare in montagna in sicurezza, occorre essere molto preparati e consapevoli della situazione”.