Etna sommersa dalla neve, il Rifugio Sapienza: “non salite, alti rischi per la sicurezza”

L’Etna è stata sommersa dalla neve negli ultimi due giorni a causa degli effetti del Ciclone Helios. Sul vulcano sono caduti oltre due metri di neve fresca in meno di 48 ore. Nonostante le immagini dei paesaggi ricoperti di bianco siano spettacolari e attraenti, le attuali condizioni, dopo le bufere dei giorni scorsi, rappresentano un grosso pericolo per le persone. Anche il Rifugio Sapienza incoraggia tutti a desistere dall’idea di salire sul vulcano in queste condizioni.

“Sappiamo che l’Etna adesso, dopo le grandi nevicate di questi giorni, può sembrare una meta incredibile da visitare, ma in questo momento vi invitiamo a desistere dall’idea di salire sulla montagna a causa della grande quantità di neve presente, ciò comporterebbe rischi elevati per la vostra sicurezza. Prendiamoci cura di noi stessi e della nostra bellissima natura, e aspettiamo che la situazione migliori prima di organizzare la nostra avventura sull’Etna”, avvisa il Rifugio Sapienza in un post su Facebook, pubblicando uno scatto della grande quantità di neve intorno alla struttura.