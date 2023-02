L’Europa si prepari alla prossima pandemia

MeteoWeb

Sandra Gallina, direttore generale della direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare, osserva in suo editoriale che il quadro di sicurezza sanitaria dell’UE è stato rafforzato “per utilizzare le lezioni apprese e riconoscere i limiti del nostro risposta alla pandemia a livello di UE”. E’ stato avviato un quadro rafforzato per la sicurezza sanitaria dell’UE. Lo scopo è quello di imparare dalle esperienze e rafforzare ulteriormente la preparazione e la resilienza dell’UE nei confronti delle minacce sanitarie e di altre crisi. Insieme, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sono in prima linea per proteggere la salute degli europei.

I mandati dell’EMA e dell’ECDC sono stati recentemente rafforzati, mentre HERA è stata istituita nel 2021. La creazione di questo nuovo organo servirà a rafforzare la capacità dell’Europa di prevenire, rilevare e rispondere alle crisi sanitarie. Il nuovo ruolo dell’EMA le consentirà di migliorare l’accesso ai medicinali e ai dispositivi medici tra i paesi dell’UE. Il rafforzamento del mandato dell’ECDC rafforza invece la capacità del Centro di fornire le solide e indipendenti competenze scientifiche necessarie per sostenere prevenzione, preparazione e pianificazione.

Pandemia: cosa ci si può aspettare in futuro?

Maarit Kokki e il direttore dell’ECDC Andrea Ammon descrivono in un loro editoriale come l’ECDC intende operare nell’ambito del suo nuovo mandato. La task force sanitaria dell’UE (EUTHF), che sarà istituita e coordinata dall’ECDC, è un esempio di cosa aspettarsi dall’agenzia. In caso di focolai di malattie, l’EUTHF fornirà supporto pratico ai paesi dell’UE e ai paesi terzi. Inoltre, per fornire assistenza nella loro preparazione e pianificazione della risposta. Sarà creata una capacità di emergenza potenziata Ann composta da esperti di salute pubblica. Durante il loro dispiegamento, gli esperti sosterranno le indagini sui focolai o le attività di preparazione e risposta.

Il direttore esecutivo dell’EMA, Emer Cooke, spiega come il mandato esteso abbia consentito di implementare strumenti che aiuteranno a gestire la carenza di medicinali nelle future emergenze. Ad esempio, è stato istituito un nuovo organo esecutivo, il gruppo direttivo per la carenza di medicinali e la sicurezza (MSSG). Questo dovrà rispondere ai problemi di fornitura di medicinali causati da emergenze sanitarie. Coordinerà inoltre un’azione rapida in tutta l’UE, ove necessario.

Proteggere la salute degli europei attraverso una stretta collaborazione

Il ruolo di HERA come un altro elemento costitutivo del quadro di emergenza sanitaria dell’UE è delineato dal suo direttore generale Pierre Delsaux. Durante una crisi di sanità pubblica, il regolamento quadro di emergenza consente a HERA di entrare in una modalità di crisi. Questa può essere attivata da una dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica a livello dell’UE. HERA può intraprendere le azioni necessarie per garantire un accesso adeguato e tempestivo e la fornitura di contromisure mediche rilevanti per le emergenze in Europa. Se e quando il quadro di emergenza non viene attivato, HERA lavora in modalità di preparazione insieme ai paesi dell’UE, all’ECDC e all’EMA. Collaborerà anche con partner internazionali su attività come la raccolta di informazioni e la valutazione delle minacce. Promuoverà inoltre la ricerca avanzata e lo sviluppo di contromisure mediche alla pandemia.

Sebbene le organizzazioni abbiano i loro compiti separati, il quadro è costruito per una collaborazione stretta ed efficiente. L’ECDC fornirà dati epidemiologici all’EMA per aiutare a prevedere il fabbisogno di medicinali e raccogliere dati specifici dai paesi e dalle parti interessate della catena di approvvigionamento. Queste previsioni saranno importanti per HERA per costruire capacità produttive e scorte dell’UE. Potrà avviare appalti di emergenza e dispiegamento di emergenza di contromisure mediche come i vaccini.

Il caso: il vaiolo delle scimmie

Un esempio in cui sono stati applicati tutti i nuovi strumenti è l’epidemia di vaiolo delle scimmie del 2022. Sebbene non fosse una pandemia. Ha colpito principalmente la comunità di uomini che hanno rapporti sessuali con uomini in Europa. L’ECDC Epidemic Intelligence ha raccolto i segnali di un focolaio, con i prossimi passi compreso il contatto con l’EMA, che fungerebbe quindi da consulente per HERA. In questo caso, il ruolo dell’EMA è stato quello di aiutare a identificare i trattamenti disponibili sia autorizzati che non autorizzati, nonché i vaccini per il virus.