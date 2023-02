Batosta per Fabrizio Pregliasco alle elezioni: “la Lombardia ha perso un’opportunità”, dice lui stesso

MeteoWeb

Il virologo e docente della statale Fabrizio Pregliasco, candidato nella lista civica di Majorino in Lombardia, resta fuori dal Consiglio regionale. Si è infatti classificato solo quinto nella circoscrizione di Milano. “La Lombardia ha perso l’opportunità di cambiare e di cambiare in meglio. Dispiace che i cittadini lombardi non abbiano deciso di sposare la nostra visione di una Lombardia più inclusiva e più moderna e abbiano preferito affidare il governo della Regione a chi in questi anni ha perseguito una politica miope“. Così in una nota lo stesso Pregliasco, capolista di Patto Civico per Majorino Presidente, commentando l’esito delle regionali che hanno visto sconfitta la coalizione di centrosinistra e la sua esclusione dal Consiglio regionale, con la riconferma del governatore uscente Attilio Fontana.

“Anche se – prosegue Pregliasco – l‘impegno profuso in questa campagna elettorale al fianco di Pierfrancesco Majorino e di una proposta di vero cambiamento per la mia regione non è stato sufficiente, ringrazio i cittadini lombardi che hanno riposto in me la loro fiducia e non mi tirerò indietro: continuerò a impegnarmi per migliorare il sistema sanitario lombardo dall’interno, con la solita attenzione nei confronti di tutti i cittadini, fragili, cronici, giovani, anziani e tutti coloro che troppo spesso sono stati lasciati indietro“. “Sono e continuerò sempre a essere disposizione e a portare il mio contributo come medico, come volontario, come uomo. L’ho sempre fatto ed è quello che continuerò a fare fino all’ultimo“, conclude Pregliasco.