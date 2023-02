Facebook down: problemi con le condivisioni sul social network

MeteoWeb

Da circa un’ora gli utenti di Facebook stanno riscontrando problemi con il social network di Mark Zuckerberg. Non è infatti possibile condividere post, foto o video. Milioni di profili sono quasi bloccati e possono solo visualizzare la home page e interagire con i post.

Le criticità si riscontrano sia per gli utenti privati che per i profili business, con tutti i disagi che ne conseguono, in particolare per questi ultimi. Problemi simili si erano verificati anche ieri, come è possibile vedere dal grafico di Downdetector.