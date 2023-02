E’ partita la “febbre degli UFO”: anche il Regno Unito intensifica i controlli dello spazio aereo

MeteoWeb

“La verità non è ancora la fuori“. Così si potrebbeRO riassumere i recenti eventi Americani. A parlarne ancora una volta è l’esperto ufologo Angelo Maggioni, presidente di A.R.I.A. (Associazione Italiana Ricerca Aliena). Come spiega Maggioni è stato “un fine settimana decisamente impegnativo quello appena passato negli USA, mentre si continua a far esplodere oggetti volanti non identificati (anche se i rapporti parlano di palloncini o droni) sul cielo di USA e Canada“.

Venerdì scorso lo stesso presidente Americano Biden ha ordinato la distruzione di un oggetto che sorvolava l’Alaska, spiega l’ufologo in una nota. L’oggetto era diventato pericoloso in quanto viaggiava a 40 mila piedi, ovvero la stessa zona di volo degli aerei civili.

La febbre degli UFO

“Così con un F22 è stato abbattuto – racconta Maggioni –, secondo i primi report del Pentagono l’oggetto non sarebbe compatibile con il pallone spia Cinese abbattuto prima e che aveva sorvolato il Montana. Non si sa esattamente cosa siano questi oggetti abbattuti o almeno non vogliono dircelo“, sottolinea il fondatore di A.R.I.A, che con il suo staff composto da ex appartenenti delle forze dell’ordine e dell’aeronautica militare ha tenuto un briefing sulla vicenda.

“Nella stessa notte il NORAD (North American Aerospace Defense Command) ha rilevato un altro oggetto non identificato sull’Alaska, che successivamente avrebbe sconfinato sul Canada – prosegue l’ufologo -. Mentre Biden veniva informato costantemente, solo dopo una telefonata con il ministro Jiustin Trudeau si è deciso per l’abbattimento usando un missile aria-aria AIM 9X Sidewinder intorno alle 15:41 ET. La febbre degli UFO ha fatto saltare i nervi anche alla FFAA (Federal Aviation Administration) che ha temporaneamente fatto chiudere lo spazio aereo del Montana in quanto il NORAD aveva riscontrato una anomalia sui radar, ma il successivo controllo degli aerei da combattimento non avrebbero rilevato nulla di anormale“.

Questi eventi hanno portato l’amministrazione di Biden ad approfondire meglio la questione UFO. D’altron, gli USA, da sempre sospettano di incursioni di oggetti di sorveglianza da parte di potenze straniere (palloni sonda e droni). Non solo. Un nuovo aggiornamento del report del 2021, con 144 oggetti non identificati tra il 2004 e il 2021, potrebbe portare ora a trovare una collocazione identificativa a questi UFO, e questo anche dopo aver compreso che i “filtri” dei radar andavano modificati e aggiornati.

I problemi dei radar

“Io stesso – spiega Maggioni – qualche anno fa parlai della difficoltà dei radar nel rilevare oggetti non convenzionali o similari in quanto tarati di base alle conoscenze di velocità per lo più basata su quella dei missili. Queste incursioni di fatto hanno cambiato il metodo di approccio e di studio da parte degli analisti sui dati dei radar. Le apparecchiature sensoriali acquisiscono dati grezzi e questi dati vengono successivamente filtrati in modo che sia gli analisti che i vari PC possano trarne conclusioni plausibil. Questo ha fatto sìche, ad esempio, oggetti piccoli come i palloni sonda non venissero letti o interpretati”.

“Si è deciso dunque di riesaminare i dati del report e dei 144 casi inspiegabili in quanto ora, con il nuovo metodo di indagine e di lettura dati dei radar, si è certi che molti di questi troveranno spiegazione logica venendo classificati erroneamente come UAP. Allo stesso tempo, la Cina ha recentemente accusato gli USA di aver violato il suo spazio aereo almeno dieci volte nell’ultimo anno con palloni spia prontamente abbattuti. Dal regno Unito, invece, fanno sapere che da oggi inizieranno ad esaminare e stringere le maglie sui controlli di oggetti volanti non identificati che entrano nel loro spazio aereo. Ê partita ufficialmente la febbre degli UFO/UAP!“.