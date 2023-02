Federazione Italiana Pallavolo e costellazione IRIDE, una squadra vincente

MeteoWeb

ESA e Federazione Italiana Pallavolo hanno firmato una lettera di intenti con l’obiettivo di formare e promuovere giovani talenti nel mondo della ricerca scientifica, in particolare nel campo delle professioni tecnico-scientifiche con attinenza al settore spaziale e dello Sport.

Tra le varie attività previste nella lettera di intenti, ESA e FIPAV collaboreranno nell’attuazione di un composito progetto che possa rappresentare un momento di crescita per i bambini che prendono parte alle Feste del Volley S3 abbinando la promozione e la conoscenza dello sport della Pallavolo con la realizzazione di attività di divulgazione e di laboratori, dedicati ai ragazzi e alle loro famiglie per generare interesse alla conoscenza del progetto IRIDE e del settore spaziale.

Di fatto la Federazione organizzerà eventi di piazza in cui parteciperanno migliaia di bambini che vengono introdotti al gioco della pallavolo S3 da Andrea Lucchetta. IRIDE organizzerà un laboratorio all’interno del villaggio della pallavolo, in cui i ragazzi potranno scoprire come un satellite può rimanere in orbita attorno alla Terra. Attraverso un’esperienza coinvolgente e interattiva, grazie alla mediazione di divulgatori scientifici e all’utilizzo di un semplice kit, i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei segreti delle orbite dei satelliti di osservazione della Terra. Velocità, traiettoria e il concetto di gravità saranno gli elementi chiave che verranno esplorati, con una visione sia dalla prospettiva della classica Teoria della Gravità di Newton che dalla più moderna e completa teoria della Relatività Generale di Einstein.

La costellazione IRIDE, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra – è realizzata in Italia su iniziativa del Governo grazie alle risorse del PNRR e sarà completata entro il 2026 con il supporto dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea (European Space Agency) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). IRIDE, insieme ad altri sistemi spaziali nazionali ed europei, supporterà anche la Protezione Civile e altre Amministrazioni per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Essa fornirà, infine, dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese ed industrie di settore.