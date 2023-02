Focolaio di Marburg in Guinea Equatoriale: corsa contro il tempo per testare i vaccini

MeteoWeb

Corsa contro il tempo per testare i vaccini contro il virus Marburg: in Guinea Equatoriale è stato confermato il primo focolaio. Secondo quanto riporta Nature, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato una riunione urgente per discutere la fattibilità di testare i vaccini contro il virus, in varie fasi di sviluppo. Le probabilità di successo della sperimentazione sono molto basse, però, perché altre misure di controllo, come la quarantena, potrebbero porre fine all’epidemia prima che possa essere somministrata una singola dose di vaccino.

Il focolaio è stato localizzato nel Nord della Guinea Equatoriale, nella provincia di Kié-Ntem, al confine con Camerun e Gabon: confermati 9 decessi tra i 25 casi sospetti, il primo caso noto risale all’inizio di gennaio.

Tutti i principali candidati sono vaccini a vettore virale, simili al farmaco anti-Covid sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford, nel Regno Unito.