Fonti intelligence USA: il pallone spia cinese è parte di un programma di sorveglianza

Secondo il Pentagono quattro precedenti palloni cinesi sono passati sul suolo statunitense. L’intelligence Usa ritiene che il pallone spia cinese recentemente scoperto e abbattuto nei cieli degli Stati Uniti faccia parte di un ampio programma di sorveglianza. Il programmo sarebbe gestito dall’esercito di Pechino. A rivelarlo sono diverse fonti di intelligence alla Cnn.

Le medesime fonti hanno riferito che il programma, il quale prevede l’uso di altri palloni spia, è in parte gestito nella piccola provincia cinese di Hainan. Non sono note per l’intelligence Usa le esatte dimensioni della flotta di palloni spia cinesi, me il programma di sorvegllianza ha condotto almeno una ventina di missioni nei cinque continenti durante gli ultimi anni. Circa la metà di queste missioni sarebbero state condotte nello spazio aereo Usa, nel quale non è incluso solo il territorio degli Stati Uniti.