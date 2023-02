Francia: enorme incendio in Provenza, il maestrale alimenta le fiamme

MeteoWeb

Un enorme incendio è divampato stamane nel massiccio delle Alpille, in Provenza, estendendosi su circa 110 ettari di vegetazione. Per spegnerlo, sono stati mobilitati 230 vigili del fuoco provenienti da tutto il reparto, e un centinaio di mezzi che hanno circoscritto nel pomeriggio le fiamme. Non si segnalano vittime.

Il fuoco, informano le autorità, è stato alimentato da un forte vento maestrale, con punte fino a 110 km/h, ma che dovrebbe affievolirsi nelle prossime ore. Un centinaio di vigili del fuoco rimarranno sul posto durante la notte per mantenere la situazione sotto controllo.