Ondata di freddo in Grecia: il gelo e i forti venti hanno provocato disagi, con l’interruzione dei trasporti via mare e con caos per il traffico autostradale.

Una spolverata di neve ha imbiancato l’Acropoli e altri monumenti antichi di Atene. Il maltempo ha spinto le autorità della capitale greca a chiudere scuole e tribunali e sospendere i dibattiti in parlamento. Gli avvisi sui cellulari inviati dalle autorità ai residenti della capitale hanno esortato i cittadini a rimanere in casa.