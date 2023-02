Maltempo, freddo e neve a bassa quota in Puglia: imbiancata anche Vieste | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’afflusso di correnti artiche continua a lasciare l’Italia al freddo, provocando anche neve fino a bassa quota. È il caso della Puglia, più esposta alle correnti in arrivo da est. In particolar modo, nevica nel Gargano, con accumuli a partire dai 300m s.l.m.. Una bellissima nevicata ha imbiancato anche San Giovanni Rotondo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Anche Vieste, località sul mare, è stata imbiancata, ma da un fenomeno diverso dalla neve. La neve tonda (o graupel) ha lasciato uno strato di bianco su strade e auto.

In questo momento, si registrano -2°C a San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, -1°C a Borgo Celano, 0°C a San Giovanni Rotondo, +0,6°C a Vico del Gargano, +2°C ad Altamura, +3°C a Spinazzola, Lucera.

Nevica anche in Basilicata fino a bassa quota.

