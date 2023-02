Frequentare le lezioni e dormire bene: la ricetta per il successo accademico degli studenti

MeteoWeb

Frequentare le lezioni e dormire bene sono elementi importanti per un percorso accademico di successo degli studenti. Secondo uno studio le lezioni mattutine sono associate a una frequenza inferiore, sonno minore e rendimento scolastico inferiore. I risultati indicano infatti un legame tra le lezioni mattutine e risultati di apprendimento.

Gli studenti universitari che frequentano regolarmente le lezioni e dormono bene hanno più probabilità di ottenere buoni voti. Frequentare le lezioni aumenta le interazioni degli studenti con istruttori e compagni di classe e fornisce tempo strutturato per coprire i punti chiave dell’apprendimento.

Sonno inadeguato: conseguenze

Dormire bene è importante anche per ottimizzare le prestazioni cognitive e la prontezza all’apprendimento. Un sonno inadeguato altera i processi di attenzione e memoria, che può impedire agli studenti di raggiungere il loro pieno potenziale di apprendimento in classe. Inoltre, la sensazione di stanchezza e il sonno eccessivo sono spesso indicati come motivi per cui gli studenti universitari saltano le lezioni.

Gli effetti dell’assenteismo e del presenzialismo sui voti possono avere conseguenze a lungo termine, sulle opportunità di lavoro degli studenti, sulla valutazione delle prestazioni lavorative e infine sullo stipendio. Pertanto, le università dovrebbero adottare pratiche che migliorino i

tassi di frequenza degli studenti e le abitudini del sonno per aiutarli ad

avere successo in classe e nel lavoro.

Lezioni di prima mattina, un danno?

Prove crescenti indicano che le lezioni di prima mattina possono essere dannose per il sonno degli studenti e il conseguente funzionamento diurno. Durante l’adolescenza e la prima età adulta, fattori ambientali e biologici comportano un ritardo nel sonno. Quindi, gli studenti che

vanno a letto tardi e devono svegliarsi presto a causa delle lezioni hanno un riposo più breve.

Anche la spinta circadiana per il sonno può raggiungere il suo apice vicino all’orario in cui gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni mattutine. Gli effetti combinati di sonno breve e disallineamento circadiano possono portare alla sonnolenza diurna e al deterioramento delle prestazioni cognitive.

Risultati

E’ stato dimostrato che ritardando l’orario di inizio delle scuole superiori migliora la qualità del sonno e diminuisce la sonnolenza.

Tuttavia, ci sono risultati contrastanti riguardo ai vantaggi dell’inizio della scuola in seguito sull’assenteismo e sui risultati scolastici. Le analisi e le revisioni non hanno trovato prove coerenti di miglioramento sulla frequenza e sui voti. Inoltre gli studi sugli orari di inizio della scuola negli adolescenti potrebbero non essere generalizzabili agli studenti universitari. Il passaggio da dalla scuola superiore all’università è caratterizzata da cambiamenti nella vita sociale degli studenti e ambienti di apprendimento che possono influenzare il sonno e l’apprendimento.

In conclusione, secondo gli studiosi le università dovrebbero prendere in considerazione l’abolizione delle lezioni obbligatorie la mattina presto. I risultati indicano che potrebbe esserci un compromesso, per evitare che gli studenti perdano la lezione, dormano meno e ottengano una media dei voti inferiore.