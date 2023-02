Generale Battisti: “i palloni spia cinesi non sono una novità, scopo non meteorologico”

MeteoWeb

“I palloni spia cinesi? Sembra proprio non sia una novità. Oltre ai rapporti degli Stati Uniti, c’è anche Taiwan, insieme ad altri Paesi dell’estremo Oriente, che denunciano da tempo l’utilizzo di questi palloni spia da parte di Pechino. E farebbero parte di un programma estensivo di utilizzo di palloni militari sul territorio degli Stati Uniti, sul Canada, ma anche appunto nell’estremo Oriente“. Lo ha detto all’Adnkronos il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico.

“Fonti di Taiwan riportano che da anni Taiwan è sorvolata e spiata da questi palloni militari, con una cadenza di almeno una volta al mese – ha aggiunto Battisti -. E per dimensione e per il carico che hanno a bordo, sono palloni che hanno un utilizzo ben superiore al semplice scopo meteorologico, servono per studiare la direzione dei venti per un eventuale uso di missili balistici”. “Indubbiamente da quando è stato portato all’attenzione dei media il primo pallone, alcune settimane fa, l’Occidente si è concentrato su questo e sul fatto, ritengo, di come sia stato, anche secondo alcuni politici statunitensi, facile penetrare lo spazio aereo statunitense”, ha concluso Battisti.